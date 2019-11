Varios partidos darán continuidad al torneo “Ricardo Molinari”

14/11/2019 - 22:03 Amateur

El próximo domingo tendrá continuidad el campeonato Anual denominado Ricardo Manuel Molinari, que organiza la “Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera” con una importante cartelera que ofrece partidos para todos los gustos.

En ella se destaca el enfrentamiento que sostendrán en Estudiantes de Maco los equipos de Tapicería Perú ante San Roque.

Los encuentros que están programados para jugarse de 8.30 a 9, tendrán esta programación.

En cancha de Triángulo: Estrella del Norte vs. Gusmar. En Villa Borges: Nueva Estrella vs. Simusa. En Santa Lucia: Central Córdoba vs. km 49 Ropa Informal. En Renta (Ruta 1): El Triángulo vs. Óptica Bella Vista. En Estudiantes de Maco: Tapicería Perú vs. San Roque. En Morumbi Borges: Carrizo B. de Agua vs. Ismael Díaz. En Polideportivo Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Veteranos de Estudiantes. l