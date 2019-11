Los 4 de Liverpool sonarán hoy con The Beats

14/11/2019 - 22:32 Pura Vida

Después de escuchar un único disco de The Beatles que había llegado a sus manos, los hermanos Diego y Patricio Pérez, que en aquel entonces tenían entre 14 y 8 años, respectivamente, no pudieron despegarse jamás de ese sonido, y una idea muy potente comenzó a rondarles en sus cabezas: querían armar una banda para tocar lo que esos 4 jóvenes de Liverpool tocaban. Así nació en 1987, The Beats, el grupo que llegará hoy, a las 22, al teatro 25 de Mayo para ofrecer su renovado show al que llamaron “Influencers”, porque para ellos, no hay personajes más influyentes en la música y en la cultura que The Beatles.

“El título hace un poquito un guiño a las redes sociales que han puesto en auge esta palabra, pero realmente nosotros pensamos que los Beatles son los influencers más grandes de la música del siglo XX. En nosotros, su influencia nos ha llevado a dedicar más de 3 décadas a homenajearlos con nuestro espectáculo y a dedicarles una vida entera. Nuestro espectáculo es más que música en escena de los Beatles. Hacemos puestas teatrales. Hay cambios de escenografía, de visual, de pantalla gigante. Cambio de vestuario. Mostramos también una colección de instrumentos originales de hace 50 años que tenemos y que ayuda a que el sonido con el que se interpretan las canciones sea un sonido igual al que los Beatles tenían a la hora de grabar”, señaló Patricio a EL LIBERAL.

En 1996, en oportunidad de un viaje a Londres, fueron reconocidos como “la mejor banda beatle del mundo”, lo que les abrió las puertas en el exterior.

Desafío continuo

A más de 30 años de rodar por la Argentina y el mundo haciendo escuchar las canciones de The Beatles, siguen desafiándose a llevar al escenario no solo la música sino la esencia Beatle, porque como lo explicó Patricio, “no es solo la música sino que nos caracterizamos, vamos pasando por distintos momentos de las etapas de los Beatles”. Apelando a las herramientas actorales los integrantes de The Beats montan un personaje para transmitir la amplia riqueza de los 4 de Liverpool que dejaron huellas en la cultura con su manera de vestir, de llevar el cabello o la barba.

Según anticipó uno de los fundadores de la banda beatle, “Influencers es una propuesta totalmente renovada, si alguien tuvo la posibilidad de ver los espectáculos anteriores y se sienta en la butaca este año va a poder ver nuevos bloques, nuevo repertorio, cambios de vestuarios y nuevas cosas en pantalla”.l