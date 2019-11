Laurita Fernández está en la cuenta regresiva para su gran protagónico en la televisión con la serie “Inconvivencia”

14/11/2019 - 22:43 Pura Vida

Mientras se alista para la temporada teatral del verano en Mar del Plata, que compartirá con su novio Nicolás Cabré, con la obra “Departamento de soltero”, la bailarina Laurita Fernández cuenta los días, las horas y los minutos que la separan de su gran protagónico en la televisión.

Lo que sucede es que el estreno de la miniserie “Inconvivencia” está anunciada en la grilla de Telefé para el jueves 21 de noviembre, día que se emitirá también en Santiago del Estero a través de la pantalla de Canal 7, y que narrará una crisis de la pareja asumida por Tomás Fonzi y Laurita.

“Estaba reacia a actuar en televisión porque descubrí en la conducción lo que más me gustaba hacer hasta que me llegó el guión (de Mariano Hueter junto a Ezequiel Goldstein) y leerlo me hizo aceptar el reto”, confió Fernández a Télam.

Fonzi, por su parte, señaló que asumir a Lucas en la serie “implica un gran desafío como actor porque la historia aborda una temática sobre las relaciones humanas desde un planteo intimista que se detiene en detalles que cuentan muchas cosas’.

“Inconvivencia”, producida por Kuarzo Entertainment Group e Idealismo Contenidos, en coproducción con Flow, para Telefé, consta de nueve capítulos dirigidos por Hueter.

Allí Lucas (Fonzi) y Caro (Fernández) asumen a una pareja de treintañeros que, tras siete años de romance, padece una crisis que procuran resolver poniendo fin a la convivencia que sostenían hasta entonces.

La serie suma un elenco integrado por Cristina Banegas, Luis Machín, Luciano Cáceres, Gastón Soffritti, Iair Said y Marina Bellati entre otros.l