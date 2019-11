Realizaron una muestra informativa sobre el “Día Mundial del Prematuro”, en el hall del Ministerio de Salud de la Provincia

14/11/2019 - 23:39 Santiago

En el marco de celebrarse este 17 de noviembre el “Día Mundial del Prematuro”, desde el Ministerio de Salud de la Provincia, y las demás áreas del mismo, se realizan diferentes actividades conmemorativas.

En ese contexto es que en el edificio del Ministerio de Salud se llevó a cabo una muestra, con distintos stands, que contenían folletos con el fin de informar y crear conciencia.

Entre los programas y áreas que participaron se encontraban la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia; el programa provincial de asistencia y detección del enfermo celíaco; Programa VIH / sida, Its y hepatitis; Programa provincial de la lucha contra el dengue; y campaña nacional de vacunación, entre otros.

Para ahondar en mayores detalles sobre esta semana del prematuro, el director del Programa de Maternidad, Dr. Pedro Carrizo, resaltó: “Estamos con todas las direcciones que componen el Ministerio de Salud participando de una actividad más de lo que es el Día Mundial de todos los derechos que tienen los prematuros. Queremos mostrar todo lo que las direcciones del Ministerio de Salud están trabajando en pos de las políticas públicas hacia el prematuro”.

Ricardo Aboslaiman, director de Maternidad y Neonatología del Centro Integral de Salud Banda hizo hincapié en el avance de la medicina para llevar un mejor control de los prematuros, “desde que comienza el embarazo, el control pre natal, el seguimiento de las embarazadas, y el avance tecnológico que han tenido las dos maternidades, en el Servicio de Neonatología ha permitido disminuir la situación del prematuro y darle una posibilidad de vida mucho mayor de la que tenía”.

Por último, el subsecretario de Salud, Dr. César Monti resaltó el papel del Ministerio: “Nosotros ejecutamos la políticas públicas del Poder Ejecutivo, a través del sistema de salud que son los hospitales públicos, a donde la provincia, a través del gobernador Dr. Gerardo Zamora ha realizado durante estos últimos cinco años una inversión bastante importante apostando a la salud del neo nato; como el desarrollo de la Neonatología y Maternidad del Hospital Regional y la creación en el Centro Integral de Salud Banda de la Dirección de Maternidad e Infancia, los cuales son centros que se han dotado de última tecnología, pero también de alta capacitación”.

Para finalizar, Monti subrayó la importancia del binomio madre e hijo: “La permisividad, con prudencia, dentro de la Neonatología hace que ese niño tenga el acompañamiento materno que es muy importante, al igual que la lactancia materna. La lactancia materna es una vigilancia, como esta semana del prematuro, porque no puede ser substituida la leche materna por ningún elemento maternizado, pero aparte, hay algo que tampoco acompaña, la mamadera no es lo mismo que la teta, que es un contacto corporal, a donde no solo se trasmite el alimento materno sino también se trasmite el sentimiento, o sea que ese momento es muy importante para el desarrollo psicológico del niño”.l