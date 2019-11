Gustavo Coleoni: “Me emociono mucho, no me quiero perder ni un minuto”

15/11/2019 - 02:03 Deportivo

Por un momento parecía el director de una obra de teatro, que sale a saludar al final y recibe la mayor ovación. Pero no solo fueron aplausos, el “Olé.. olé.. olé.. olé, Sapo, Sapo” retumbó en la popular norte del Mercado Luna Riojano. Eran los hinchas de Central Córdoba, tras la histórica clasificación a la final de la Copa Argentina, rindiéndole tributo al entrenador del equipo. Y Gustavo Coleoni, golpeándose el pecho para devolver tamaña muestra de cariño, no pudo contener las lágrimas.

“Me emociono mucho con esas cosas, no me quiero perder ni un minuto porque las alegrías para los técnicos son pocas. Generalmente nos echan antes, perdemos más de lo que ganamos. Salvo Gallardo, Guardiola y algún otro, los demás somos todos iguales. Entonces esto lo quiero aprovechar minuto a minuto porque no le pasa a cualquiera”, dijo un “Sapo” ya más calmo en zona mixta, al recordar tan emotivo momento.

Además, Coleoni dijo en tono irónico: “Entramos a una fiesta de colados y nos podemos ir con la mejor mina”.

Al hacer un análisis de la semifinal ante Lanús, dijo: “Hicimos un partido muy bueno, el equipo no se desesperó nunca ante un equipo como Lanús que tiene jugadores verticales y si les das espacios te complican y te hacen doler. Nosotros somos un equipo que corre, que ataca espacios y es intenso, nos costó hacer eso por el calor. Pero a Lanús también le costó, los teníamos estudiados”.

“Tuvimos varias y no pudimos concretarlas, entonces se hace difícil porque Lanús es el primero de la Superliga. Si no hacía calor nosotros jugábamos de otra manera, porque somos un equipo intenso que corre mucho y el calor no nos dejó”, reiteró

Tras bromear por los goles de Bay (ante Patronato) y Vega (ayer con Lanús) con la frase “se están equivocando seguido esos dos leones que tengo y lo tienen merecido los dos”, Coleoni retomó el tema de la gente y su sueño copero: “No le puedo frenar el sueño a la gente, pero yo tengo que pensar con la cabeza y no con el corazón de ellos. Pero si hay que soñar que sueñen, no hay problema”.

“Hemos sido locales, los chicos de la hinchada han hecho un gran esfuerzo para poder venir. Esto es para todos ellos y también para la gente que se quedó sufriendo por tele”, finalizó emocionado el entrenador de Central Córdoba.l