Melivilo se fastidió por el horario en que se jugó

15/11/2019 - 02:07 Deportivo

“Estoy contento, pero un poco fastidioso por el horario que jugamos, creo que si hubiera sido en otro horario, el espectáculo hubiese sido mejor de los dos lados”, fue lo primero que dijo Facundo Melivilo al salir de vestuarios, dejando en claro su molestia por el intenso calor riojano.

Metiéndose en el partido, consideró que “la clave fue el gol de suerte que hizo nuestro amigo (Vega), fue un golazo que no se puede creer lo que hizo, pero si no iba a ser un 0 a 0 para mí porque era un partido duro y parejo”.

“Nosotros no lo sufrimos nunca a Lanús, salvo en un mano a mano que tuvieron, después fue casi todo de nosotros. Pero por el clima era complicado correr todo el partido, pero por suerte pudimos pasar nosotros”, continuó el autor del primer gol del Ferro en esta Copa, que sirvió para ganarle 1 a 0 a Chicago e iniciar este camino que lo llevó a la final.

Justamente llegar a la final “significa mucho, yo estoy hace un año acá y me tocó ascender. Ahora me toca entrar a una final de Copa Argentina, para el club me imagino que es algo histórico, nos tienen que alentar en todo momento sabiendo que venimos haciendo las cosas bien”, manifestó el volante.

Melivilo enumeró las virtudes que tuvo el Ferro para ganarle a Lanús: “fuimos pacientes, lo esperamos en todo momento y cuando tuvimos que acertar, acertamos. Después cuidamos el resultados y tratamos de no desesperarnos”, concluyó. l