Gallardo, feliz: “Rescato el resultado y que pasamos a una nueva final”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habló anoche después de la victoria ante Estudiantes de Caseros 2 a 0, que le dio el pase a su equipo a la final de la Copa ARgentina, instancia en la que se medirá ante Central Córdoba. “Lo importante era clasificar a otra final más, en un partido complejo antes de la frutilla del postre que será el partido en Lima. Ahora vamos a preparar de lleno el partido ante Flamengo.

Hicimos un gran esfuerzo para seguir siendo protagonistas en estos años. Rescato el resultado y que pasamos a una nueva final”, aseguró el “Muñeco”.

“Inconscientemente los jugadores sienten y van viendo que tienen algo muy importante por jugar en 10 días y perdemos un poquito el foco. Más allá de eso, lo importante era clasificar a una final más, era complejo jugar este partido antes de la frutilla del postre”, indicó el entrenador.

“Lo de Enzo no es nada para preocuparse, nada de importancia, veremos si se hace estudios, pero los médicos me dijeron que no es para preocuparse más allá de la cuenta, aunque estaba dolorido”, confesó el DT de River.

Enzo Pérez

Cerca del final, buscando ir hacia adelante para liquidar la historia, Enzo Pérez cayó al suelo ante la marca rival y se tomó el brazo izquierdo. Incluso, en los minutos finales, tuvo que recoger la extremidad afectada y se retiró de la cancha con cara seria, de preocupación, después de un intercambio de palabras con Gallardo luego del 2-0 a Estudiantes de Buenos Aires y del pase a la final de la Copa Argentina.

El parte médico salió rápido: traumatismo en hombro izquierdo con esguince acrómio clavicular, una lesión por la que puede haber infiltración. l