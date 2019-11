La Argentina, con la vuelta de Messi, se prueba ante Brasil en Arabia Saudita

15/11/2019 - 02:34 Deportivo

El seleccionado de la Argentina, con el regreso de su capitán Lionel Messi tras cumplir la suspensión impuesta por la Conmebol, jugará hoy ante Brasil, que no contará con el lesionado Neymar, en uno de los clásicos más relevantes del fútbol mundial, esta vez formando parte de la denominada fecha Fifa.

El partido se jugará este viernes en el King Saud University Stadium, desde las 14 de la Argentina, con el arbitraje del neozelandés Matthew Conger, asistido por su compatriota James Rule y Tevita Makasini, de Tonga.

La Argentina volverá a jugar el lunes próximo en Tel Aviv, Israel, ante Uruguay, en un cotejo que por ahora, pese al conflicto bélico en Oriente Medio, está confirmado.

El regreso de Messi acapara toda la atención en la Argentina, luego de cumplir los tres meses de suspensión impuesto por la Conmebol a raíz de sus críticas y acusaciones al organismo durante la Copa América de Brasil, tras perder en semifinales con los brasileños por 2 a 0.

El último cotejo que jugó Messi con la casaca argentina fue el que le ganó 2 a 1 a Chile, en San Pablo, por el tercer puesto y fue expulsado por el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar por agredirse con Gary Medel.

Desde ese encuentro hasta mañana habrán transcurrido 132 días y el astro del Barcelona no participó de los cotejos ante Chile, México, Alemania y Ecuador.

No obstante, la fiesta en tierra árabe no será completa ya que el otro “ilustre” invitado, el brasileño Neymar, no jugará debido a que se desgarró el pasado 13 de octubre en el cotejo que Brasil jugó y empato 1 a 1 ante Nigeria en Singapur.

El ciclo de Lionel Scaloni, con 19 encuentros (11 ganados, cuatro empatados y cuatro perdidos) cuenta con dos antecedentes ante Brasil y en ambos con derrota, 0-1 el 16 de octubre de 2018 en Yeddah (Arabia) y en la semifinal de la Copa América brasileña mencionada el pasado 2 de julio.

En cuanto al arquero, tendrá una gran chance Esteban Andrada: el boquense jugará su segundo partido como titular.

Brasil no tendrá a Neymar pero es un lujo. El actual campeón de América cuenta con Alisson, del Liverpool, el mejor arquero del mundo, en la defensa con Alex Sandro, de Juventus y Thiago Silva, del PSG, en la zona media con Arthur, del Barcelona, Gabriel Jesús, del Manchester City, Phlippe Coutinho, del Bayern Múnich, y Rodrygo, del Real Madrid.l