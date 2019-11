“Nunca pensé que podían ser policías”, aseguró Marcela Dapello, dueña de Servisur

15/11/2019 - 02:53 Policiales

A poco más de 48 horas de que un grupo de delincuentes asaltara a sus empleados y los despojaran de más de $2.400.000, Marcella Dapello, una de las propietarias de la estación de servicios Servisur aseguró que “en ningún momento” pensó “que podían ser policías los sospechosos” del atraco y dijo que está “convencida” de que los investigadores recuperarán su dinero.

En diálogo con EL LIBERAL, la empresaria se refirió a lo difícil de las últimas horas, a su fe en que Dios intervino para que no hubiera que lamentar ninguna víctima y resaltó el trabajo de los policías a cargo de la investigación, así como también del fiscal interviniente en la causa.

“Asombró que fueran policías, a todos, desde el momento del hecho, uno empieza a mirar alrededor y encuentra que cualquiera puede ser sospechoso”, comenzó señalando Dapello.

“Dentro de la concepción que uno tiene, era cualquiera (el autor del asalto), menos los policías; es algo como que uno no se permitía ni siquiera cuestionarse, en mi cabeza no se había cruzado eso. Una repasaba todo, quién estuvo en el bar, quien pasó por la estación, pero en ningún momento pensé que podían ser policías”, aseveró.

Sobre cómo se enteró de las detenciones, dijo: “Me llevé una gran sorpresa al ver EL LIBERAL y enterarme de que habían sido detenidos policías”.

“También genera esta sensación de (saber) qué más hay, qué pasa, a medida que pasan los días y que más se conoce, hasta dónde avanzamos”, apuntó.

“Yo creo que conforme van saliendo a la luz estas detenciones y quiénes están detrás de este hecho tan violento, quiénes se han tomado el tiempo de idear semejante asalto y poner en riesgo a la gente, no sólo a mis empleados, sino también a los vecinos, de no importarles nada con tal de robar, a uno lo conmociona”, sostuvo la empresaria.

Su fe

Al mismo tiempo resaltó: “Desde el primer momento, he tenido la convicción de que Dios ha estado en ese momento, porque ni los empleados, ni el remisero, ni nadie de la manzana ha sido herido, a pesar de los disparos, de que intentaron incendiar la camioneta y estaba preparada para que explotara; a pesar de todo no había sido como ellos habían planeado. Eso me dio tranquilidad y saber de que Dios estaba obrando”.

Más adelante reiteró: “Siento que a medida que pasan los días, la investigación sigue avanzando. La delegación que está a cargo, los veo que están con mucho compromiso. Creo que más allá de la capacidad, hace falta compromiso para hacer bien su trabajo y lo noto en los policías y en el fiscal que están trabajando”.

“Lo he notado en los jefes de policía, que las veces que me llegué a la delegación, los veo trabajando y para mí eso es importante, ver que del otro lado hay ese compromiso”, agregó.

“La afectada económicamente han sido mi empresa y yo, a nivel emocional mis empleados y cualquiera podría no ponerse en nuestro lugar; pero ver el compromiso de estas personas trasciende su labor, porque incluso los vi trabajar fuera de horario, sin descanso, y eso me da mucha tranquilidad”.

“Desde el momento que vi que Dios estuvo, tengo la convicción de que hasta el último que tuvo participación en este hecho va a ser descubierto. Así también estoy convencida de que la plata va a ser recuperada”, se mostró segura Dapello.

“Se actuó muy rápido, por lo que considero que el dinero no puede ir muy lejos ni tuvieron tiempo de gastarlo”, indicó.

“Si hubieran pasado más días, esa teoría podría ser distinta, pero pasaron dos días y ya he notado muchos avances, por lo que estoy convencida de que en cualquier momento me van a llamar para decirme que la plata fue recuperada”, afirmó.

El destino del dinero

“El monto, fue muy importante para nosotros ($2.423.000), ese combustible que estábamos comprando era para abastecer a cuatro estaciones de servicio que son nuestras”, señaló la empresaria.

“En un momento en el que estamos, saliendo del congelamiento de precios, cuando las petroleras estaban retaceando porque estos tres meses ‘renegaban’ para venderte combustible y había que buscar la manera de conseguirlo para no cerrar las estaciones, el perjuicio para nosotros al no poder comprar el martes, es muy grande”, explicó.

“Gracias a Dios, lo que habíamos previsto comprar, pudimos lograr que la petrolera nos envíe igual, y ese monto no lo consigues de un día para el otro”.

“Esas cosas, creo que me hacen tener la convicción de que esto va a llegar a buen puerto, porque se está actuando muy bien. A cualquier negocio, cada uno en su nivel, a cualquiera afectaría y haría tambalear, pero tengo esa convicción de que las estaciones van a seguir trabajando, van a tener el producto, se va a pagar el sueldo de los empleados”, aseveró la empresaria, llevando tranquilidad decenas de familias.

“Muchas gracias a EL LIBERAL por interesarse, por estar pendiente, de esa manera logra que la gente se concientice, en que estas cuestiones puede pasarle a cualquiera; y también decir que así como hay policías que están acusados, hay otros que hacen muy bien su trabajo y para el ciudadano común, como lo soy yo, es muy importante, saber que hay gente que trabaja por uno, dando lo máximo de su experiencia y poniendo todo sobre la mesa para resolver un caso”, concluyó.

Un sospechoso prófugo y una testigo que aportó datos

Un quinto policía continuaba siendo anoche intensamente buscado y una playera de la estación de servicio, que habría prestado declaración en Fiscalía, fueron las últimas novedades que se conocieron hasta anoche de la investigación en torno al asalto en el que delincuentes se alzaron con más de $2.400.000. Las fuentes deslizaron que el funcionario policial que resta ser ubicado, estaría “negociando” a través de su abogado, la posibilidad de entregarse en los próximos días.

Paralelamente, las fuentes apuntaron que se está tomando declaración testimonial a numerosas personas, entre ellas a una playera de la estación de servicios que pudo haber aportado algunos datos importantes.

El fiscal coordinador, Dr. Mariano Gómez y efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de la provincia, encabezan las tareas investigativas y avanzan con mucha prudencia y hermetismo.

Cabe recordar que hasta el momento son cuatro los funcionarios policiales apresados, uno de ellos cesanteado de la fuerza. En distintos allanamientos se secuestraron prendas de vestir, celulares y una motocicleta, pero aún el destino del cuantioso botín es incierto.l