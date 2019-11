Hoy y mañana habrá acción en el Papi de Frías

15/11/2019 - 14:47 Interior

CHOYA, Choya (C) En el predio que tiene la Asociación del Papi Fútbol de Frías se pondrá en juego hoy (viernes) quinta fecha del certamen C50 “Juana Paula Coronel”.

La punta está en poder de M. Aguilar Ing. con 24 unidades.

El programa será el siguiente: Gomería Mis Amores vs M. Aguilar Ing.; Defensores de Sumampa vs Abuelos de Messi; Ubela vs Supermercado y Los Maestros vs Colonia Achalco. El primer partido será a las 20.

C40

Mientras tanto el campeonato denominado “José Ocón” de la C40, tendrá su cita mañana desde las 15 hs.

Este es el correspondiente fixture: Despensa Amaia (único líder con 21 puntos) vs Cobro Expres Frías; Agustín Maderas vs Panificadora La Única; Metal Dina vs Maturano; Yapeyú vs Tienda M y C; Carnicería J y M vs Amigos de siempre. Libre Banda Verde.