Sigue el paro en la línea 120: “Si no hay salario, no hay servicio”

15/11/2019 - 19:47 Santiago

Representantes de UTA y de la empresa El Emperador que administra la línea 120 del transporte de público de pasajeros en la ciudad Capital, tuvieron una audiencia en la Secretaría de Trabajo, pero no lograron destrabar el conflicto iniciado por la falta de pago del salario de octubre.

Desde UTA reiteraron que el plazo máximo para abonar los haberes de octubre venció la semana pasada, es el cuarto día hábil del mes, y que desde la empresa no habían hecho propuesta alguna. Desde el empresariado, “reiteraron que no están condiciones de pagar el salario porque no tienen el dinero y que la situación económica es muy crítica”, dijo Carlos Jozami, secretario gremial de UTA.

“Se ha firmado el acta donde ellos hacen un ofrecimiento de pago para el día 21, eso se consultó en la asamblea de trabajadores que decidieron si no hay salario no hay servicio”, señaló el sindicalista.