Diego Forlán: “Fue difícil decirle no a Independiente”

16/11/2019 - 02:32 Deportivo

Diego Forlán era el principal candidato de Independiente para conducir su Secretaría Técnica, pero el uruguayo rechazó la propuesta y ayer reveló los motivos.

“Me buscaron mediante un amigo para encabezar la Secretaría Técnica de Independiente. Cuando me llamaron y me hablaron de este club, que es uno de los más grandes de Sudamérica, me pareció bueno reunirme y escuchar. Me seducía la propuesta, pero mi principal idea hoy es ser técnico. Tengo más ganas de hacer eso, pero viniendo de un club al que yo estoy muy agradecido y le tengo tanto cariño, no me costaba nada reunirme a escuchar la propuesta”, confió en diálogo con Radio Rivadavia.

Según el exjugador del Rojo “no se llegó a hablar de dinero ni de un cargo específico”, aunque “se habló de entrenadores”.

Eso sí, dejó en claro que no le ofrecieron el puesto de director técnico.

“Cuando me llamaron, me temblaron las piernas”, expresó Forlán.

“Fue una decisión muy difícil. Es Independiente y soy un agradecido al club, a la gente y a los directivos por haber pensado en mí para un cargo tan importante. Lo hablé con mi familia”, confesó Forlán.

No tengo ninguna propuesta. Ya estoy recibido en Atfa y mi idea es ir en marzo a España a hacer el curso Uefa Pro (licencia otorgada por el órgano de fútbol europeo)”, cerró.l