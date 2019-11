Pablo Martel confía en regresar a la victoria ante Douglas Haig

16/11/2019 - 02:40 Deportivo

Tras el empate ante Defensores de Pronunciamiento, Güemes recibirá mañana a Douglas Haig de Pergamino con la ilusión de quedarse con los tres puntos para mantenerse en zona de clasificación al Pentagonal del Federal que brinda un ascenso a la Primera Nacional.

El Gaucho no logra sumar de a tres desde hace cinco fechas (en el medio tuvo una jornada libre), pero con 16 unidades se encuentra expectante en el grupo A, a dos puntos del líder Chaco For Ever.

A pesar de esa estadística, el entrenador Pablo Martel confía en que su equipo pueda quedarse con la victoria.

“Recuperamos algunos jugadores y estamos ilusionados con poder retornar a la senda de la victoria ante nuestra gente para seguir arriba”, aseguró Martel en dialogo con EL LIBERAL.

El entrenador también analizó al equipo de Pergamino.

“Es un equipo complicado, pero creemos que vendrá a cuidarse y poder llevarse de aquí. Ponen mucha gente en el mediocampo y nosotros debemos proponer nuestra idea y de ahí en más tratar de abrir rápido el partido. Suelen tener falencias en la zona defensiva y tenemos que atacarlos”, reveló.

“En mitad de cancha para adelante tienen jugadores de buen pie, aunque no tienen tanta marca y suelen sufrir en las transiciones rápidas, pero tienen la virtud de atacar por los costados y lo hacen con mucha gente. Hay jugadores como Maza, Villar, Solis y Aguirre que conocen la categoría. Será duro y difícil, pero estamos mentalizados en que los tres puntos deben quedar en la Isla”, completó.

El Facha, también mencionó lo que fue el partido pasado en Entre Ríos.

En la previa sabíamos que iba a ser un partido complicado. Es un rival intenso y ordenado. Además viene trabajando desde hace mucho con la misma base y que tiene un entrenador que conoce bien el club. Nosotros sabíamos que no podíamos cometer errores. Tuvimos una desatención en una jugada que la conocíamos y se encontraron con una ventaja rápida. Por suerte lo pudimos empatar y hasta tuvimos chances de ganarlo”, recordó.

En cuanto al equipo, Martel aseguró que mantiene algunas dudas y que hoy, en la última práctica, tomará las decisiones.

Problemas en el rival

En Douglas Haig fue desafectado del plantel Juan Cruz Marrone debido a un acto de indisciplina. El lateral ya no entrena más con el plantel y cobrará sus haberes hasta Diciembre.

Por otra parte, debido la dura lesión del jugador Joaquín Soulages se habilitó al club de Pergamino a concretar la llegada de un refuerzo y por ello se concretó el arribo de Juan Manuel Bueno, quien estará a disposición del entrenador Sergio Arias. l