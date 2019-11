FÚNEBRES | 16 de noviembre de 2019

16/11/2019 - 02:57 Funebres

Fallecimientos

16/11/19

- Teodora Frías de Acosta (La Banda)

- Lauro Guillermo González

- Nelly Raquel Carrizo Brugo

- Serafín del Carmen Luna

- Reina Candelaria Morales

- Nelly Raquel Carrizo Burgos

Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO, ROCÍO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermano Gabriel Alejandro Barrionuevo y tu cuñada Stella González, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, ROCÍO BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. La familia Barrionuevo; Tu hermano José Luis, cuñada Valeria Mendieta, sobrinos Benjamín, Valentina y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Sus sobrinos Soledad Albano y Jorge Muller, sobrinas nietas Camila y Anita Muller Albano, te despiden con amor y tristeza. Que tu alma descanse en paz. Siempre estarás en nuestros corazones.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Dios te premió con ese corazón tan bondadoso siempre ayudando al más necesitado. Gracias por todo el amor y cariño que nos distes y estar siempre en todos los momentos de nuestras vidas, te vamos a extrañar. Sus sobrinos Lara, Judith y Juan participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Su sobrino: Lucas Jiménez, su sobrina pol.: Laura y su sobrino nieto: Salvador part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Descansa en paz querida Nelly; tus amigos de siempre Clara Bóvoli de Gamietea y Clarita Gamietea de Saavedra y flia., participan con profunda pena su fallecimiento y acompañamos a toda su flia. en estos momentos de dolor.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Adriana Calvo Vozza, Jorge Ricardo Calvo, Silvia Ibarrondo e hijos participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor y acompañan a Judith y familia en este dificil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Tessy Calvo de Montenegro, sus hijos Loli, Alfonso, Juan Criz, Adriana, Pío Enrique, Itatí, Maxi y darío y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la tía negrita de su nuera Yudith y ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. "Señor, dale a su alma el descanso eterno y brille para ella la Luz que no tiene fin". Los Amigos de La Catedral Basílica participan con profundo dolor el fallecimiento de su tesorera, quien trabajó con gran generosidad y celo por la institución ¡ Hasta siempre querida Nelly!

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Nora de Madroñero y Elsa Di Piazza lamentan con gran dolor la partida de Nelly a la Casa del Padre y hacen llegar a su familia, sus condolencias y oraciones para una cristiana resignación.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Con grran tristeza despedimos a nuestra amiga y vecina Negrita, Antonio Storniolo y Divina Jugo y sus hijos Gustavo y flia., Hector y flia., y Diego y flia., participan con dolor su falleecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Mariano Jaime, Victoria Franceschini y sus hijos Thiago e Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tia de sus Amigos Judith, Juan Cruz y Lara. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Negrita querida que el Señor te reciba con los brazos abiertos " Familia Luis Lopez, Lita de Lopez, sus hijos Mario, Gladys, Walter y Maria Laura, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Ex Compañeros de la Escuela Nacional de Comercio Año 1957, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en Paz.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Toda la Comunidad de la Parroquia San José de Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento de su Servidora Permanente y Generosa. Elevan a Dios oraciones por su eterno descanso.

CONTRERAS, LILIA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/19|. Señora Lilia: "que Dios en su infinita misericordia le conceda la gracia de participar de la paz de su morada y dé consuelo a su familia". Su amiga y vecina Aída Elizabetrh Gomez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. "No te decimos adiós, porque estarás siempre en nuestros corazones". Su esposa Mariana Gómez, sus hijos Enzo y Mara Luz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor que lo colme con su luz y su eterna paz.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Su esposa: Mariana, sus hijos: Nadia, Florencia, Esteban, Enzo y Mara y su nieto: Ysaias, part. con dolor su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. El Descanso. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S. A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. "Señor ya está ante Tí, recibelo en tu Reino". Su hermano Simón Celestino Gonzalez participa con profunda tristeza su fallecimiento. Eleva oraciones por su descanso en el amor de Nuestro Señor.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. "El Señor le conceda el descanso feliz para su alma". Sus padres políticos Manuel Gomez e Isabel; sus hermanas políticas Silvina, Viviana y Lorena; sus sobrinos Marcos y Camila lo despiden con gran dolor y ruegan a Dios oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del esposo de la secretaria de la institución, Mariana Gómez.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Mariana: en estos momentos de profundo dolor, nos unimos a tí y a tu familia orando para que el Señor cobije a tu esposo en sus brazos y les dé a ustedes la fortaleza necesaria. Tus compañeros del Colegio de Psicólogos: Jorge, Lorena e Ivana con sus respectivas familias.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Los compañeros de trabajo de su hija Nadia; Ramon B., Claudia A., Lili T., Roxana Z., y Anibal C., la acompañan en su dolor por irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Tu tia Olga Cardenas, Mariano y Avita Jimenez, participan con dolor su deceso y brille para el la luz eterna. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido sobrino, que descanse en paz y brille para el la luz eterna; Tus tios Ramon Edgardo Cárdenas e Ylda Gallardo, sus primos Fabian Edgardo, Manuel Esteban, José Luis y Silvia Cárdenas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno " Tu tia Maria Luisa Cardenas y primas Florencia y Milagros, acompañan a Mariana y sus hijos por tan irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Gabriela Paz y familia, participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor, Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Señor tu hijo ya está ante tí, haz que brille para el la luz que no tiene fin " Querido Guilli Tus amigos de Trabajo, participan con profundo dolor tu partida y ruegan oraciones en tu memoria.

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO

GONZÁLEZ, LAURO GUILLERMO

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Hugo y Teresa Mansilla, Florencia y Emilia y familia participan su fallecimiento y acompañan en este dolor a Amelia y Tufí. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Benjamin Alvarez Valdes, Carmencita Eberlé y familia despiden con tristeza a su amigo Edy y acompañan a toda su familia en estos momentos.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Ricardo Touriño lamenta la partida de Eddy y acompaña a toda la familia en este momento de tanto dolor.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Alvaro Caldera y familia, Federico Olivera y familia participan su fallecimiento y acompañan a la familia en dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Grupo Maíces de Tenis participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Silvia Llavar y familia lamentan su partida y acompañan en el dolor a su esposa, hijos y demás familiares.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, sus hijos y familias lamentan esta pronta partida y acompañan en estos momentos a su querida familia. Ruegan una oración en su memoria.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Jorge Falcione y su esposa Gimena acompañan a su amigo Tufi en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Mercedes Serrano de Abdala, sus hijos Mario, Mónica y Ricardo abrazan fraternalmente a su esposa Elizabeth y a sus hijos unidos a su dolor. Ruegan al Señor les dé fortaleza y resignación y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Alberto Matach, María Mercedes Olmedo, sus hijos Gustavo, Ernesto, María Fernanda, Sebastián y sus respectivas familias acompañan con afecto en este doloroso momento a su esposa, hijos y hermanas.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Norma Saad, sus hijos Carlos, Antonio, Yessi y sus respectivas familias e hijas de Riky LLebeili, acompañan a su esposa en hijos, hermanas y demas familiares con profundo dolor en estos momentos y ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. Alfonso M. Roger, Ana Carina Farías e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, ELÍAS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. José " Chelo " Chazarreta y Sra. despide a su Amigo Edy y acompañan a su querida familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, SERAFÍN DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11.30 cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MORALES, REINA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Sus familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa María. . Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TUATE, CARLOS ALBERTO

TUATE, CARLOS ALBERTO

TUATE, CARLOS ALBERTO

Invitación a Misa

REYNOSO DE BULACIO, ANGÉLICA DEL VALLE ( q.e.p.d.) Falleció el 16/11/13|. Su esposo Víctor Bulacio, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, al cumplirse seis años de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Sus hijos Amelia, Ruben, Anibal, Palmiro, Americo, Ana Hijos politicos Nelida, Rosa, Pocha, Julio, Nietos, Bisnietos, Tataranietos y demas familiares. Sus Restos fueron Inhumados En El CEMENTERIO LA MISERICORDIA. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. ''Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi vivirá eternamente''. Su nieta María de los Angeles Lescano, su nieto político José Andrés Basbús y bisnieta Sofia del Pilar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en suq querida memoria.

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. ''Tu eres la luz que me iluminas, quien abre mis caminos, tu eres mi Dios''. Su nieta Clara Elizabeth Lescano, su nieto político Diego Albarez, y bisnietos Alvaro Nicolás, Henán Facundo, Pablo Gonzalo, Victoria, Ivo y Galo, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. ''En tí Señor, me refugio''. Salmo 31. Su nieta Cinthia Karina Lescano, nieto político Miguel, bisnietos Martín. Rocío y Anna Luz, participan con profundo dolor su partida a la Casa Celestial.

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Su nieto Dr. Julio César Lescano, nieta política Silvia Cardozo y bisnietos María Silvia y César Rodrigo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Su nieta Ana María Acosta, su esposo Julio Llanos y sus hijos Carli, Pepi, Sacha y Ana Laura Llanos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. A los 107 años. ''Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno' Sus nietos José Rojas y Aurora Rojas, sus nietos políticos Marisa y Rodolfo, sus bisnietos Agustín, Benjamín, Jazmín, Florencia, Santiago, Ismael y Amira, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Pedro Toloza y flia., hacen llegar a sus hijos y demás familiares sus condolencias. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

FARÍAS DE ACOSTA, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Su bisnieto Carlos Alberto Llanos, su esposa Mónica e hijos: Gerónimo, Luz, Delfina y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ROMANO, RUBÉN ORLANDO

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SUÁREZ, MIRTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/16|. Hoy hace 3 años que partiste dejando en nuestros corazones tu sonrisa, tu bondad y comprensión que perdura por siempre en nuestros corazones para los que amaste y te amaron, que la tristeza se convierta en confianza y Fé, que vamos a estar separados solo un momento así que guardamos los recuerdos en nuestros corazones. Aún no creemos que ya no estas a nuestro lado. Podemos oír tus pasos y pensamos en el momento en que aparecerás , pero no sucede. Te haz ido de nuestro lado para siempre. Nosotros seguimos nuestro camino en la tierra y esperamos que algún día nos volvamos a encontrar. Te seguiremos queriendo al igual que ayer. Siempre estarás en nuestros corazones y te recordaremos siempre. Tu esposo Cusi y tus hijos Matosa, Sefe, Angel, Moro, Rene; tus nietos, bisnietos, tu sobrina Negu y tus sobrinos y demás familiares.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LUNA, SERAFIN DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 en el cementerio Parque de la Paz, previo oficio religioso. Elevan oraciones en su memoria.