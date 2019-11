Cómo son y qué tienen los nuevos “súper” aires para el verano: salen $30.000, hasta en 18 cuotas

16/11/2019 - 11:30 El Cronista

El frío del invierno ya pasó y los primeros “calores” de la primavera empiezan a generar entre los usuarios la duda sobre la conveniencia de actualizar finalmente la refrigeración del hogar a partir de la compra (o renovación) de un aire acondicionado.

En ese contexto, los usuarios deben tener en cuenta que a la hora de desembolsar el dinero por un nuevo equipo el mismo posea tecnología “inverter", un sistema que permite realizar un ahorro de energía eléctrica considerable y muy importante a partir del fuerte avance que experimentaron las tarifas.

La tecnología “inverter” comenzó a aparecer con fuerza en el mercado local en el transcurso del último año.

¿Cuál es la diferencia entre un aire acondicionado tradicional y uno inverter? En el aire tradicional el compresor funciona siempre a velocidad máxima hasta que alcanza la temperatura deseada y luego recién ahí se detiene.

Sin embargo, cuando la temperatura baja o sube, el aparato vuelve a dispararse una vez más, siempre a máxima potencia.

En cambio, en los equipos que cuentan con tecnología “inverter” un componente electrónico regula la velocidad del compresor para que trabaje constantemente y de forma más eficiente. De este modo, la velocidad varía en función de la temperatura deseada.

En estos equipos, los nuevos arranques jamás son con el equipo a máxima potencia, sino que en realidad lo que cambia es la velocidad de funcionamiento.

La tecnología fue desarrollada por la empresa japonesa Toshiba en los ’80 y en la actualidad la usan buena parte de los equipos que pueden encontrarse en el país.

Si bien se trata equipos un poco más caros, la diferencia se traduce en un mejor rendimiento y, sobretodo, consumo energético.

En ese sentido, los expertos estiman que los equipos con tecnología inverter ofrecen un ahorro que oscila entre el 20% y el 50%, de acuerdo al caso. Por tal motivo, pese a ser un poco más caro, la diferencia luego se amortiza con su uso rápidamente.

A continuación, una breve guía con los equipos más importantes

LG Dual Inverter S4-W12JA3AA

El equipo Compresor Dual Inverter de 3.000 frigorías ofrece 2.010 wats de calor y de frío, se caracteriza por generar un 40% ahorro energía. Según el fabricante, incluso, consigue ahorrar un 70% de energía en comparación con un aire acondicionado tradicional que no posee tecnología inverter.

Tiene un diseño simple y elegante y brinda la posibilidad de un enfriado hasta un 40% más rápido.

La función del Compresor Inverter es ajustar constantemente la velocidad del compresor para mantener los niveles de temperatura deseados.

El aire, que tiene una garantía de 10 años, posee funciones de autolimpieza, menor ruido, y un análisis de consumo en watts. Precio: $ 50.000

Samsung Split 3.500W Inverter AR12KSW

Se trata de aires “triangulares” (que brindan 3.500 Watts de frío o calor) de la marca surcoreana. Cuenta con una arquitectura que posibilita un mayor flujo de aire por minuto, climatizando los ambientes de manera más rápida, pareja y con mayor alcance.

El filtro se ubica en la parte superior y permite que la tarea de limpiarlo sea mucho más fácil y se reduzca a tres simples pasos, sin la necesidad de abrir frentes ni destrabar seguros.

La tecnología “inverter” permite un funcionamiento “absolutamente silencioso”, según informan desde la compañía, y también ahorrar hasta un 35% de energía.

Incluye la posibilidad de controlar el equipo mediante una app mobile, que permite encender y apagar remotamente el aire, seleccionar el modo de operación y temperatura, programar cuándo encenderse y apagarse, y controlar otras funciones. Precio: $ 68.240

RCA RINV 3.500FC

Este equipo de RCA ofrece una capacidad de frío de 3.500 Watts y 3.800 de calor.

Además de la tecnología inverter, el equipo incluye un filtro bioesterilizador y antihongos compuesto por un tamizador de moléculas de aire cuya función es capaz de filtrar y capturar el micro polvo, el smog del ambiente, reducir las bacterias y mantener el aire fresco.

El gas refrigerante es el R-410A, una línea ecológica que permite una mayor capacidad de refrigeración cuidando el medio ambiente ya que no afecta la capa de ozono. Precio: $ 39.599

BGH Silent Air Inverter 2.650W BSIH23CP

Según la marca, nacida en la Argentina hace más de 100 años, es un equipo que “combina tecnología de vanguardia con la más alta eficiencia”, con un ahorro energético de hasta 35% gracias a un sistema que permite conseguir “un perfecto control de flujo de refrigerante”.

Así, logra una mayor precisión en la temperatura configurada y “una elevada eficiencia del equipo”.

Incluye la función deshumificadora, el filtro antibacterias y la potencia es de 2.600 Watts. Como parte de la línea Silent Air, el dispositivo viene con la función ECO que ajusta la temperatura y las funciones del equipo de forma automática para un uso más económico de energía. Precio: $ 37.073

Philco PHIN32H17N 3.300W

Este split de 3.300 watts de potencia dispone de control remoto multifunción y barrido de aire automático. Entre las funciones, se destaca la función Sleep, que “acondiciona el ambiente durante las horas de sueño, mediante un ajuste gradual y automático de la temperatura, evitando así las temperaturas excesivas”.

El equipo Philco cuenta con eficiencia energética clase A, que permite reducir el consumo de energía hasta un 16% (versus un equipo similar de eficiencia energética C.).

También, utiliza el gas no tóxico y no contaminante R410A, que no contribuye al debilitamiento de la capa de ozono y tiene una mayor capacidad de refrigeración. Precio: $ 39.999

Surrey Inverter Smart 2.400

Esta empresa ofrece tecnología Full Inverter, que permite ahorrar, como los anteriores, hasta un 35%.

Incluye una función Smart que permite, a través de la descarga de una App (disponible tanto para Android como iOS), controlar el equipo con un celular o una tablet vía Wi-Fi desde cualquier lugar del hogar.

El control remoto tiene una función, Follow Me, que sigue al usuario y ajusta la temperatura según el lugar donde este se encuentre.

La eficiencia es de tipo A ya que se optimiza el consumo energético al evitar el arranque y frenada continúa del compresor.

El consumo en modo stand-by, de hecho, es de 1 Watt por hora cuando la unidad no se está utilizando. Precio: $ 46.999