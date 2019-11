Romero afirma que el tributo al “Potro” es en gratitud a cómo cambió su vida

16/11/2019 - 20:35 Pura Vida

Interpretar a Rodrigo Bueno en la película “El Potro, lo mejor del amor”, conectó a Rodrigo Romero no sólo con la actuación, sino con la música, a tal punto que creó un espectáculo que es un tributo al cuartetero cordobés con el que no sóolo se presentó en la Argentina, sino también en Uruguay, y pronto saldrá de gira por España.

“Este homenaje es a modo de agradecimiento por todo lo que ha hecho con mi vida, no solamente por la película, sino lo que significó en toda mi vida, en mi niñez. Y como broche de oro me regaló la posibilidad de hacer su película. Es mucho lo que le debo. Y este año me propuse firmemente, por un lado llevar el tributo a Rodrigo a distintos puntos del país, tratar de llevarlo fuera del país como ya se dio en Uruguay, próximamente en Bolivia y después por España, y en paralelo ir formando lo que es Rodrigo Romero solista, compositor de sus canciones y dueño de una nueva imagen. Las expectativas hacia España son buenas. Es todo un desafío que nos pusimos con Marlene, mi mánager. Juntamos pesito por pesito para poder pagarnos nosotros el viaje. Es una propuesta que nosotros llevamos a España. Si bien allá dimos con unos vendedores que nos van a estar ofreciendo en algunos shows, la iniciativa fue nuestra para pagar el pasaje y llevar la música del más grande cuartetero de todos los tiempos al Viejo Mundo”, dijo Rodrigo, en entrevista con EL LIBERAL.

¿Cómo vives el hecho de que hoy en día, en la tele, se abordan biografías de músicos, deportistas?

Me parece muy interesante, muy bueno. Hablo por el caso mío, por lo que me tocó hacer a mí, por Rodrigo. Si bien él es una leyenda no solo nacional sino mundial, lo que hace la película es estirar el mito, traerlo de vuelta por un ratito, que los pibes jóvenes entiendan un poco lo que fue el fenómeno Rodrigo. Porque solamente lo miran de pasada o por las plataformas digitales y lo miran muy por arriba. Todo el mundo sabe quién es Rodrigo, pero por ahí una biopic los lleva imaginariamente a lo que fue un Rodrigo más humano, sacando el ídolo de lado y poniendo más a la persona, a lo humano. Me parece muy interesante lo que se hace con las biopic y está bueno. Yo, de hecho, soy un consumidor. Me vi la serie de Nicky Jam, de Monzón, empecé a ver la de Carlitos Tévez. Es una cosa que me gusta mucho y disfruto de ver.

¿Cuánto crees que esclareció sobre la vida de Rodrigo Bueno, El Potro, la película de Lorena Muñoz?

Creo que es una ficción. No dejó de ser una ficción. Es una pregunta que me hace mucho el público y yo siempre digo que Rodrigo fue mucho más de lo que se vio en la película. Lo que pasa es que para hacer una película de semejante genio, tenés que hacer una película de 10 horas. Es una ficción que relata cosas que quizás pasaron, yo no puedo afirmar si los hechos que se cuentan en la película realmente pasaron. Sería un atrevido decirlo. Pero sí creo que es una ficción que tiene condimentos, cosas que realmente pasaron. “Lore” estuvo investigando un montón de cosas que se cuentan en la película, después cuánto de cierto hay o no, eso no lo sé. Lo que sí tengo claro es que es una ficción y que Rodrigo fue mucho más que la película.

¿Qué sentiste cuando te confirmaron que ibas a ser Rodrigo Bueno en el filme?

Me alegró mucho, es algo que empecé jugando, mandando fotos y haciendo casting a distancia, después en Córdoba y otro en Buenos Aires. A medida que fui jugando y metiéndome, quería quedar seleccionado. En el momento que me avisaron que había quedado fue un “lo logré” y ahora me tengo que preparar para sacar lo mejor de mí y hacer una buena película aunque no sabía de qué se iba a tratar. No conocía el guión, lo único que sabía era que quería hacerla y que iba a dejar lo mejor de mí.

¿Tuviste que hablar con los familiares de Rodrigo o imaginaste un “Potro” propio?

La realidad es que había un guión escrito por Lorena, una propuesta ya hecha por la directora, y yo sórlo. Después la composición del personaje lo hice con una coach actoral, teniendo en cuenta que yo no era actor, y yo lo compuse desde el amor y la pasión.

¿Qué aspectos de Rodrigo vas a llevar a España en ese tributo que le estás haciendo?

Si bien Rodrigo es reconocido por su facha y la forma tan particular de su vestimenta y toda esa personalidad que él tenía, también por la otra faceta que es el Rodrigo boxeador, nosotros preferimos hacer “el Potro”, el de camisa, el de las botas texanas. Y con lo que se va a encontrar el pueblo español es con su parte musical, con lo que son sus canciones, su repertorio.

En el camino de la reinvención

“Soy una persona que me estoy reinventando cada día. Y pasó la película, la cabeza se me abrió, yo no actuaba, no cantaba y claramente me abrió la cabeza, me reinventó y me sigo reinventando cada día. Yo tengo mi sala de ensayo, mi banda propia. Escribo canciones, les doy forma musicalmente. Estoy tratando de incursionar en los instrumentos musicales que no toco ninguno, pero los toco, meto mano y estoy tratando de aprender constantemente”, concluyó Rodrigo Romero.