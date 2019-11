Chacho con nosotros

16/11/2019 - 21:48 Viceversa

In memorian

Me voy a España, dice Chacho y alza la copa. A Madrid... mañana, precisa contundente, paladeando un sorbo de vino. Miro atentamente ese rostro aristocrático devastado por el alcohol y las penurias de la soledad y aunque al día siguiente hay que trabajar, me doy cuenta que se impone una despedida con música. La Turca, siempre dispuesta, se levanta de la mesa y vuelve con una trajinada guitarra. Mientras encaro la difícil tarea de afinar, Chacho reclama para sí la responsabilidad de la percusión. Por suerte alguien ha dejado un bombo y en seguida arrancamos con las viejas zambas de la gloriosa década del sesenta.

Es noche alta en el boliche de la Turca, del otro lado de los ventanales se adivinan el cielo encapotado del invierno y la calle solitaria. Chacho se va entonando con las canciones y el tinto, recita glosas, menciona autores, pescando en el amplio territorio de sus conocimientos. Cada tanto yo vuelvo al tema del viaje y le pido detalles sobre ese inminente tránsito ultramarino pero él, inclinado sobre su instrumento, le resta importancia al asunto y responde vagamente. A la madrugada, como de costumbre, duerme un rato, sentado, con gran dignidad y sin soltar el bombo.

Finalmente, agotado el paleorepertorio, damos por terminada la noche. Acomodamos rápidamente las cosas, la Turca apaga las luces y cierra el boliche. En la vereda, aspirando el aire frío y limpio, Chacho contempla el paisaje desolado de la vieja estación de ferrocarril como si se estuviera despidiendo. Es una frágil figura bajo las luces sarrosas de las farolas de la calle Libertad.

Es tarde y ofrezco llevarlos. A pesar de su estupor alcohólico, Chacho, con una leve reverencia -esos gestos de gentilhombre que lleva pegados a la piel- le abre la puerta a la Turca. Al subir él, calcula mal y sacude el auto con un terrible cabezazo. Al principio parece un episodio gracioso, intrascendente. Pero al verlo ovillado de dolor en el asiento trasero y tomándose la cabeza con ambas manos, me preocupo y le pregunto si quiere ir al hospital.

Se niega y no hay forma de convencerlo. Todo el trayecto se queja débilmente. Al llegar a su casa, a pesar de lo avanzado de la hora, hay unos vecinos en la vereda y por una cuestión de imagen, Chacho no permite que lo ayudemos a cruzar la calle. Me quedo mirándolo hasta que su delgada figura, envuelta en un abrigo demasiado grande, se pierde en la lóbrega oscuridad de la vivienda después de forcejear un rato con la puerta.

Nos vamos con la Turca conversando sobre el duro destino de Chacho, coincidimos en que vamos a extrañar las trifulcas que suele protagonizar en el boliche, deseamos que las cosas le sean más favorables en esta etapa madrileña.

Un par de días después lo veo sentado en una confitería del centro que tiene mesas en la vereda. Luce un impecable saco azul con monograma de colegio inglés y una corbata preciosa. Asombrado le pregunto qué pasó con el viaje pero él se encoge de hombros y su mano afilada dibuja un ademán distraído. Claramente se distingue el chichón que distribuye toda una gama de violáceos en su frente. Chacho se siente obligado a informar con aire confidencial, Me atacó una patota. Luego, desentendido de mí, se reclina en la silla para contemplar las bellas muchachas que pasean por la plaza.