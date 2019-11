Thiago Silva: “Messi quiere manipular las decisiones del árbitro”

17/11/2019 - 00:51 Deportivo

El defensor Thiago Silva, capitán del seleccionado de Brasil que perdió con la Argentina por 1 a 0 en un encuentro amistoso jugado ayer en Riad, acusó ayer al astro rosarino Lionel Messi de “manejar a los árbitros” y solicitó que “dejen de lado la admiración a la hora de dirigirlo”.

“Messi tiró dos pelotazos y el árbitro no hizo nada. Le discutía y éste se reía, creo que deberían dejar de lado la admiración a la hora de dirigirlo”, expresó Thiago Silva, de 35 años, en declaraciones efectuadas a los medios de prensa luego del amistoso jugado en Arabia Saudita.

La Argentina se impuso en el gran clásico sudamericano sobre Brasil por 1 a 0 en Riad, con un gol anotado por Messi luego de un rebote de un tiro penal que él mismo había ejecutado y se lo había atajado el arquero Alisson.

“Messi busca forzar al árbitro a cobrarle faltas o tiros libres peligrosos, siempre actúa de esa manera. Conversé con varios jugadores que actúan en la Liga de España y me dijeron que sucede lo mismo. Quiere controlar el juego y manipular las decisiones del árbitro”, añadió el jugador surgido en Fluminense y actual figura del PSG francés, disconforme con la actuación del colegiado neozelandés Matthew Conger.

El zaguero de PSG también opinó sobre la jugada del penal, que el árbitro neozelandés Matthwi Conger sancionó por infracción de Alex Sandro sobre Messi: “Pienso que no fue penal. Confío en las palabras de Alex Sandro. En una jugada anterior, Alex había empujado a Ocampos. Le quitó la pelota y el árbitro le dijo que no le gustaría ver eso otra vez. Eso nos dejó dudas de que en la próxima jugada podría cobrar para ellos. Y la jugada siguiente fue la del penal. Messi armó toda la situación. Se encontró mano a mano, cuerpo a cuerpo. Ya tenía amenazado al árbitro, y en el momento en que Messi cayó no tuvo dudas en dar el penal”; protestó Thiago Silva.

Además, Silva se metió en la polémica entre Messi y Tite (la “Pulga” mandó a callar al técnico brasileño luego de que éste pidiera una tarjeta amarilla para el rosarino). “Es difícil, porque se habla tanto de educación, de esto y de aquello. Y uno de los jugadores más admirados del fútbol manda a callar a un entrenador. Por más que haya rivalidad, la educación tiene que estar en primer lugar”, observó el capitán brasileño.