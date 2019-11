Sebastián González: “Pudimos cerrarlo bien con dos o tres buenas decisiones al final”

17/11/2019 - 01:12 Deportivo

Sebastián González vivió el clásico con gran intensidad y ganarlo le generó sensaciones reconfortantes, al margen del rendimiento de su equipo.

EL LIBERAL habló ayer con el entrenador cordobés, mientras disfrutaba del día después de un partido que era clave desde el aspecto anímico.

“Fue un partido muy duro, muy parejo. Hubo dominios diferentes, pero siempre fue gol a gol, sin grandes ventajas para nadie. Por ahí, nosotros tuvimos puntos en más jugadores, lo cual nos benefició para el final del juego y se definió en las últimas pelotas. Pudimos cerrarlo bien con dos o tres buenas decisiones al final”, declaró a modo de balance del juego.

Sebastián González destacó además al rival. “Olímpico tiene un funcionamiento y buenos jugadores para disputarle a cualquier equipo y me parece que es uno de los candidatos a entrar a playoffs. La verdad viene jugando bien, sacando ventajas de su poderío. Está balanceado entre jugadores de pick and roll y jugadores de poste bajo. Ellos no lo tuvieron a Ortiz (Lucas), que es un jugador que también le da tiro externo, que es un punto que lo hace muy completo y de defenderlo en todos los sectores. Y cuando pueden jugar al ritmo que a ellos les gusta, es un equipo que juega muy bien”, explicó convencido.

Consultado acerca de si Quimsa extrañó a Ismael Romero, explicó: “Tratamos de disimularlo. Hemos jugado sin Ismael, sin Juani Brussino los dos partidos contra Regatas. Mainoldi no estuvo en alguno. Copello, en el inicio. Y la verdad que el equipo sigue jugando. Son irremplazables los jugadores, pero tratamos de disimularlo, tomando ese espacio que dejan otros jugadores que ven la oportunidad para tener un poco más de minutos. Tavario (Miller) lo hizo muy bien, jugando muchos minutos y entre Mainoldi y Evan (Ravenel) pudieron disimular a todo lo que nos da Ismael”.

El entrenador cordobés también habló del incidente con su colega de Olímpico en la zona de vestuarios. “No fue nada. El entrenador Leo Gutiérrez salió porque estaban festejando los jugadores de Quimsa, yo estaba afuera del vestuario haciendo una nota y me dijo que estaban pegándole a la pared. La idea era que los vaya a calmar así no pasaba a mayores. Nada más”, comentó.

Por último, se refirió a la elección de Comodoro Rivadavia como sede del Final Four del Súper 20. “Era una posibilidad. Ya Quimsa lo organizó. Instituto lo había organizado. San Lorenzo organizó la Supercopa. Y Comodoro, de los tres torneos, en dos estuvo ya en el cuadrangular final. Es justo en el inicio del año. Tenemos que ponernos a planificar para llegar de la mejor manera que podamos a esa fecha. El viaje que nos dejará un tiempo sin entrenar, pero hay que llegar con una idea a ese partido con Instituto”, opinó.

El Final Four se disputará en Comodoro Rivadavia

La Asociación de Clubes (AdC) eligió a la ciudad de Comodoro Rivadavia como sede del Final Four del Torneo Súper 20, que se jugará entre el sábado 4 y domingo 5 de enero del 2020.

La definición del torneo se desarrollará en el estadio Socios Fundadores, donde San Lorenzo vs. Gimnasia e Instituto vs. Quimsa serán los cruces de semifinales, programados para la primera jornada. Ambos partidos serán televisados en directo por TyC Sports.

El Socios Fundadores, donde Quimsa se consagró campeón en la temporada 2014/15 de la Liga Nacional, fue elegido por encima del Vicente Rosales de la ciudad de La Banda y del Roberto Pando de Boedo.

El equipo santiagueño irá en busca del bicampeonato, tras lograr el título el año pasado al vencer en la final a San Lorenzo por 76 a 70.