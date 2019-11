De los Santos empezó a trabajar con Olímpico de cara al debut

17/11/2019 - 01:14 Deportivo

Nicolás De los Santos volvió a la provincia para ponerse la camiseta de Olímpico y empezó a trabajar de cara al debut, programado para mañana ante Nacional de Montevideo, por las semifinales de la Liga Sudamericana.

“La verdad que estoy muy feliz. Recién terminé mi primer entrenamiento, con todo el cuerpo técnico, los juveniles, más Lucas Ortiz y el Gringo Sciutto. Hicimos una práctica para repasar las ofensivas e ir conociendo un poco el sistema de juego de Leo (Gutiérrez). Estoy feliz de volver a la ciudad y también a Olímpico”, comentó el base armador, nacido en Bahía Blanca, pero con residencia en Trelew.

“Nico” lamentó la derrota en el clásico, que pudo ver por TV. “Siempre perder un clásico es duro, pero la verdad que los chicos hicieron un gran partido. Hay que dar vuelta rápido esta página y pensar en lo que tenemos por delante, el cuadrangular de la Sudamericana, que es un torneo muy importante. La dirigencia hizo un esfuerzo grande para que se juegue acá y hay que poner la cabeza en eso”, indicó entusiasmado.

Consultado acerca de Nacional de Montevideo, el rival de su debut, respondió: “La verdad que sé poco. Lo único que sé es que tiene un base español (Carlos Cabezas) de mucha trayectoria, porque por twitter ví que jugaba ahí. Ahora, el cuerpo técnico nos pondrá al tanto de todo lo que viene para poner la cabeza en Nacional, que es el primer partido y luego Salta Basket y Botafogo que son los rivales que siguen”.

De los Santos destacó además la importancia del regreso a Olímpico en este momento de su carrera deportiva. “Necesitaba volver a sentirme bien, volver a disfrutar del básquet, porque la verdad que el último tiempo en México no me estaba sintiendo bien en lo personal. Venir a una ciudad que ya conozaco y donde tengo muchos amigos, es un envió anímico para mí y para mi familia. Y después en lo deportivo, quiero volver a sentirme bien, a disfrutar y tratar de ayudar a Olímpico, al que veo como un equipo con mucho potencial”, explicó.

El base armador trelewense no pudo jugar el clásico y explicó las razones: “No se dio, porque mi vuelo desde Trelew se había retrasado y no pude agarrar la combinación a Sanitago. Lo reprogramaron para hoy (por ayer) a las 4 de la mañana. Me hubiese gustado cambiarme y ponerme a disposición del cuerpo técnico. Hubiese sido una sensación rara, pero esto es deporte y hoy me toca estar del otro lado. Es mi trabajo, me salió esto de Olímpico y lo tomé con mucha alegría. Tengo muy lindos recuerdos de mi paso por Quimsa, que fue hace poco. Tengo mucha gente del club que es amiga y conocida, además de ex compañeros”.

Sobre sus nuevos compañeros, comentó: “Con Tinto no jugué, pero tengo una buena relación de cuando él jugaba en Olímpico y yo en Quimsa. Con el Gringo Sciutto compartí equipo en Comodoro y también lo conozco de hace mucho tiempo. A Lucas Ortiz lo conozco de enfrentarlo y con los demás tengo muy buenas referencias. Me dijeron que hay un gran grupo humano”.

En el final de la entrevista con EL LIBERAL, “Nico” habló de “Leo” Gutiérrez. “Lo respeté mucho como jugador y hoy me toca tenerlo como técnico. Sé que está haciendo las cosas muy bien, que está muy capacitado. Ha sido un jugador muy importante en la liga, conoce lo que le puede pasar a un jugador y eso es muy importante. Estoy agradecido de que haya confiado en mí”, cerró.