Sofía Petros tiene un nuevo motivo para volver a Santiago del Estero

17/11/2019 - 20:26 Pura Vida

Si protagonizara una película que resumiera su propia vida, quizás el título debería ser “Cantar, bailar, actuar”, porque son los tres espacios en los que Sofía Petros se siente como pez en el agua, y lo que más le gusta hacer.

Aunque su carrera artística no ha sido fácil y la ha obligado a mudar su vida a Buenos Aires para intentar hacerse de más oportunidad, siempre encuentra un motivo para volver a su Santiago querido.

Esta vez es el 10º aniversario de los recitales de música popular de la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI) Haciendo Caminos, la razón de su presentación en el Nodo Tecnológico, con entrada gratuita.

Y si de hacer caminos se trata, Sofía es una experta.

A los 15, empezó presentándose en el programa ShowMatch, en el segmento “30 segundos de fama”, y entonces llegó el musical de Disney “High Schooll Musical”, en cuyo casting quedó; luego vino su disco físico “Me enseñaste”, que lanzó en 2015 y con el que llegó a las plataformas digitales como Spotify y Apple Music, el año pasado.

Además, fue elegida por Tini Stossel para su team en la temporada de “La Voz Argentina”, del año pasado.

¿Qué te ha aportado el disco a tu carrera?

Tener un disco me parece que es algo muy importante porque es la presentación de un artista. Además son canciones mías, propias, asi que efectivamente es mi carta de presentación. Más allá de que es un sueño tener un disco propio, poder dar a conocer mis temas es algo muy importante porque no sólo es interpretar un personaje o hacer algo que te da otro, sino que, en mi caso, este disco es mi propia identidad.

¿Y quién es la Sofía Petros de este disco?

Ese disco en particular tiene canciones que he compuesto desde chiquita, desde los 15 años hasta canciones que he compuesto hasta los 26. Obviamente he elegido las que más me gustaban y las que representan algo importante en mí. Mi disco se caracteriza por ser pop latino y tiene canciones con situaciones que he vivido yo. Todas las canciones hablan de algo que me ha pasado en la vida.

¿Qué cosas te han pasado que te han motivado a escribir?

Una canción es para un abuelo mío que nunca he conocido y que siempre me decían que he heredado de él mi parte musical, entonces aprovecho para hablarle a mi abuelo. Otra canción habla de lo que significa la música para mí; y una tercera se la escribí a dos amigos del secundario que han fallecido en un accidente a los 17 años, entonces esa es para ellos. Esas son como las cosas más importantes.

¿Con qué vienes el sábado 23 al Nodo Tecnológico?

La idea es cantar los temas de mi disco que es lo que me han pedido porque justamente es la Asociación de Intérpretes entonces la idea es interpretar las canciones propias. Voy con músicos en vivo, somos una banda de tres, guitarra, teclado y cajón peruano, así que llevo las canciones del disco, pero versionadas en modo acústico.

Una carrera marcada por la perseverancia

“Para mí, mi carrera tiene muchas facetas”, aseguró la santiagueña Sofía Petros haciendo una mirada retrospectiva. Y agregó: “Para mí ha sido un camino en ascenso. No he dejado de formarme y de aprender nunca. Si bien uno aprende con la experiencia también hay que seguir formándose. Estoy viviendo en Buenos Aires, que es una ciudad que te ofrece mucho, pero también en la que hay mucha competencia, entonces si no estás permanentemente formándote es difícil escalar”.

Por otra parte, contó: “He tenido mis frustraciones como las tiene cualquier artista, pero nunca he bajado los brazos. Me parece que mi carrera se traduce como perseverancia, esa es la palabra que la definiría”.

Cuando después de ShowMatch audicionó para High School Musical, se enamoró de los musicales.

“Ha sido ahí donde he empezado a conocer un poco lo que es la comedia musical que en esa época no era el boom que es ahora. Me enamoré de ese mundo porque podía mezclar todo lo que me gusta hacer: bailar, bailo hace como 15 años, actuar, y cantar”, dijo.

La comedia musical logró atraparla. Ha protagonizado varias obras tanto en Córdoba, adonde cursó la Licenciatura en Comunicación Audiovisual, como en Buenos Aires. Es más, el fin de semana pasado estuvo entre los 6 artistas seleccionados de entre 100, para participar de Musicales Baires, que es la prensa más grande que hay en Buenos Aires sobre musicales y están reflotando un nuevo show al estilo Café Concert, como los que se hacen en Broadway.

Instagram, su promotor

¿Qué beneficios encuentras en las redes sociales?

“Uno se puede dar a conocer con medios propios, y no tienes que esperar que algún productor o alguna productora te dé a conocer y muestre tu producto. Me parece un poco increíble que hoy en día, uno como artista, puedas grabar un video desde tu casa y lo puedan ver un montón de personas. También tiene sus cosas negativas. Te vuelve un poco dependiente de eso. Que tampoco está bueno. Hay que buscar un punto medio, y no estar subiendo todo el tiempo cualquier cosa para mostrarme activa. La idea es que me vean con las cosas que a mí me interesa ser vista”.

A Sofía Petros muchas de sus contrataciones le llegan a través de Instagram. “Es como la carta de presentaciones hoy en día. Es más, si vas a una audición, te piden que dejes tu Instagram, después ven qué estás haciendo, y si sos el perfil que están buscando”.

La clave es autogestionar

La santiagueña Sofía Petros lleva más de 15 años en el mundo artístico, y no siempre las cosas han salido como ella quería. ¿Qué hizo en esos momentos?

“Yo me di cuenta de que no puedo vivir sin esto. Me han pasado momentos en los que por ahí no salen cosas, pero uno va aprendiendo a convivir con esa frustración y he aprendido que cuando no me salían cosas tampoco quería dedicarme a nada más, entonces tomé la decisión de producir mis propias cosas. Entonces, buscas, pero si no te llaman, te produces sola”, contó.

Y reveló que en el año suele presentarse en 10 audiciones o más, y no queda en todas. A, veces, la contratan en una de esas 10. En el futuro sueña con actuar y protagonizar una obra de Broadway.