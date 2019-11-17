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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de noviembre de 2019

- 21:07 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESÜR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.00 PEQUEÑA VICTORIA

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

13.00 SOMOS ARGENTINA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 RODANDO FOODTRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. DOUGLAS HAIG

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. ALTE. BROWN

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.07 LOS AGENTES DEL DESTINO

09.15 TANGO PARA TRES

11.10 LARRY CROWNE

13.05 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL

15.35 LOS AGENTES DEL DESTINO

17.43 8 MINUTOS ANTES DE MORIR

19.30 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL

22.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?

TCM

06.29 LOST - T. 6 - EP. 8 - RECON

09.32 LOST - T. 6 - EP. 11 - HAPPILY EVER AFTER

10.17 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 14 - EL PENE

12.25 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 19 - EL JUEGO DEL TACTO

14.59 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 1 - COMING HOME

15.25 MI PRIMER BESO

17.12 DUELO DE TITANES

19.21 SIETE AÑOS EN EL TÍBET

22.00 TARDE DE PERROS

TNT

06.17 PASIÓN POR DENTRO

07.56 DIARIO DE UNA PASIÓN

10.14 FIREWALL

12.13 SON COMO NIÑOS 2

14.04 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

15.53 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 10 - LAS VEGAS

16.26 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

19.12 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

22.00 DE LA VIEJA ESCUELA

23.55 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

SPACE

06.00 LA ERA DEL CANELO

06.58 BORNING. RÁPIDO Y PELIGROSO

08.35 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO

10.17 POLICÍA DEL TIEMPO

11.57 ZONA DE IMPACTO

13.51 EL PROTEGIDO

15.47 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

17.35 ARMA MORTAL

19.30 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF - T. 1 - EP. 1

20.00 ARMA MORTAL 2

22.00 ARMA MORTAL 3

CINECANAL

11.35 MATILDA

13.15 GUERRA DE PAPÁS 2

15.20 GLADIADOR

17.15 TOMB RAIDER. AVENTURAS DE LARA CROFT

19.40 PUENTE DE ESPÍAS

22.00 EL PASAJERO

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 SUBÍ QUE TE LLEVO

14.40 EL PICNIC DE LOS CAMPANELLI

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 FAMILIA PARA ARMAR

23.30 YO, LA PEOR DE TODAS


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 00.15

*EL REY LEÓN, 19.00 ($80)

*TOY STORY 4, 14.30 Y 17.20 ($80)

*PROYECTO GÉMINIS, 22.30

*FONDO, 16.00 (ESPACIO INCAA $50)

*TAXI A GIBRALTAR, 21.00 (ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*JUEVES 21, LLEGA “LA JAULA DE LAS LOCAS” CON RAÚL LAVIÉ Y NITO ARTAZA.

* EL 1º DE DICIEMBRE, A LAS 20.30, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

*VIERNES 22, A LAS 22, CIRU GIORGI PRESENTA “DE, POR Y PARA LA MÚSICA”, UN ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE MÚSICA Y TEATRO PERFORMÁTICO,

CON HUMOR.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MATER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D) AVENTURA ( +13 )

18/11 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)

AVENTURA ( + 13)

HOY AL 20/11 - 19:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS )

18 AL 20/11 - 22:30 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

18/11 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs

(Cast)

19 AL 20/11 - 16:30 hs (Cast)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

18/11 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

18 AL 20/11 -19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt)

DOCTOR SUEÑO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

18/11 -15:00 hs (Cast) 19:00 hs (subt)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18 AL 20/11 -22:00 hs (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18/11 -14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

22:15 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HIPER LIBERTAD

PROYECTO GÉMINIS HFR* APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 3D 15:00 (solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 3D 17:30 - 20:00

CASTELLANO 2D 22:30

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTIT. 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 15:30 (solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30


LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA CASTELL. 2D 15:10 (solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 2D 18:00


TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 2D 22:10


*HFR (High Frame Rate) técnica de proyección cinematográfica alternativa a los tradicionales 24 o 25 Fotogramas Por Segundo.

Se proyecta un films a 48fps o superior.

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