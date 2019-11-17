CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESÜR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.00 PEQUEÑA VICTORIA
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
13.00 SOMOS ARGENTINA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOODTRUCKS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FANÁTICAS
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 PEDALIER
16.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. DOUGLAS HAIG
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. ALTE. BROWN
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.07 LOS AGENTES DEL DESTINO
09.15 TANGO PARA TRES
11.10 LARRY CROWNE
13.05 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL
15.35 LOS AGENTES DEL DESTINO
17.43 8 MINUTOS ANTES DE MORIR
19.30 BATTLESHIP. BATALLA NAVAL
22.00 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?
TCM
06.29 LOST - T. 6 - EP. 8 - RECON
09.32 LOST - T. 6 - EP. 11 - HAPPILY EVER AFTER
10.17 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 14 - EL PENE
12.25 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 19 - EL JUEGO DEL TACTO
14.59 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 1 - COMING HOME
15.25 MI PRIMER BESO
17.12 DUELO DE TITANES
19.21 SIETE AÑOS EN EL TÍBET
22.00 TARDE DE PERROS
TNT
06.17 PASIÓN POR DENTRO
07.56 DIARIO DE UNA PASIÓN
10.14 FIREWALL
12.13 SON COMO NIÑOS 2
14.04 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
15.53 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 10 - LAS VEGAS
16.26 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
19.12 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL
22.00 DE LA VIEJA ESCUELA
23.55 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
SPACE
06.00 LA ERA DEL CANELO
06.58 BORNING. RÁPIDO Y PELIGROSO
08.35 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO
10.17 POLICÍA DEL TIEMPO
11.57 ZONA DE IMPACTO
13.51 EL PROTEGIDO
15.47 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
17.35 ARMA MORTAL
19.30 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF - T. 1 - EP. 1
20.00 ARMA MORTAL 2
22.00 ARMA MORTAL 3
CINECANAL
11.35 MATILDA
13.15 GUERRA DE PAPÁS 2
15.20 GLADIADOR
17.15 TOMB RAIDER. AVENTURAS DE LARA CROFT
19.40 PUENTE DE ESPÍAS
22.00 EL PASAJERO
VOLVER
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 SUBÍ QUE TE LLEVO
14.40 EL PICNIC DE LOS CAMPANELLI
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 FAMILIA PARA ARMAR
23.30 YO, LA PEOR DE TODAS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*DR. SUEÑO, 00.15
*EL REY LEÓN, 19.00 ($80)
*TOY STORY 4, 14.30 Y 17.20 ($80)
*PROYECTO GÉMINIS, 22.30
*FONDO, 16.00 (ESPACIO INCAA $50)
*TAXI A GIBRALTAR, 21.00 (ESPACIO INCAA $50)
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*JUEVES 21, LLEGA “LA JAULA DE LAS LOCAS” CON RAÚL LAVIÉ Y NITO ARTAZA.
* EL 1º DE DICIEMBRE, A LAS 20.30, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
*VIERNES 22, A LAS 22, CIRU GIORGI PRESENTA “DE, POR Y PARA LA MÚSICA”, UN ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE MÚSICA Y TEATRO PERFORMÁTICO,
CON HUMOR.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS 22, MATER STROKE PRESENTARÁ UN TRIBUTO A QUEEN.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D) AVENTURA ( +13 )
18/11 - 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D)
AVENTURA ( + 13)
HOY AL 20/11 - 19:30 hs (Cast)
ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D)
COMEDIA (+13 AÑOS )
18 AL 20/11 - 22:30 hs (subt)
LOS LOCOS ADAMS (3D)
ANIMADA (ATP)
18/11 - 14:20 hs (Cast) 16:30 hs
(Cast)
19 AL 20/11 - 16:30 hs (Cast)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP)
18/11 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
18 AL 20/11 -19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt)
DOCTOR SUEÑO (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
18/11 -15:00 hs (Cast) 19:00 hs (subt)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18 AL 20/11 -22:00 hs (subt)
PROYECTO GÉMINIS (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18/11 -14:20 hs (Cast) 16:45 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
22:15 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HIPER LIBERTAD
PROYECTO GÉMINIS HFR* APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 3D 15:00 (solo Sábado domingo y Lunes)
CASTELLANO 3D 17:30 - 20:00
CASTELLANO 2D 22:30
GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40
SUBTIT. 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 15:30 (solo Sábado domingo y Lunes)
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA CASTELL. 2D 15:10 (solo Sábado domingo y Lunes)
CASTELLANO 2D 18:00
TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA CASTELLANO 2D 22:10
*HFR (High Frame Rate) técnica de proyección cinematográfica alternativa a los tradicionales 24 o 25 Fotogramas Por Segundo.
Se proyecta un films a 48fps o superior.