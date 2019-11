Diego Maradona, a un paso de alejarse de Gimnasia de La Plata

17/11/2019 - 23:09 Deportivo

En el transcurso de este domingo, el mundo de Gimnasia de La Plata se vio convulsionado por la posible partida de su flamante entrenador, Diego Armando Maradona.

Según se supo la continuidad de Diego se puso en duda luego de que su presidente, Gabriel Pellegrino, expresara que no será parte de ninguna lista de cara a las elecciones del próximo sábado que se llevarán a cabo en la sede del club.

"Si se queda Pellegrino, me quedo", habían sido las declaraciones de Maradona hace una semana. Además, tras su victoria frente a Aldosivi en Mar del Plata , reforzó su idea: "Le dije -a Pellegrino- que a mí me iban a tener que echar, que del Lobo y de Estancia Chica me iba a tener que sacar la Gendarmería. Y me respondió que me iba a mejorar el equipo para el próximo campeonato".

Pese a estas declaraciones y al pedido del ex entrenador de la Selección Argentina, las reuniones de última hora entre los integrantes del oficialismo no llegaron a buen puerto, al punto tal de que ni siquiera presentaron una lista propia.

Distinto fue el panorama para las agrupaciones Gimnasia Grande (con Mariano Cowen a la cabeza) y Convergencia Gimnasista (con Salvador Robustelli) que sí presentaron sus listas. Por su parte, Plan Integral (Antonio Gargiulo) pidió una prórroga hasta mañana para hacer lo propio.

Si cumple con su palabra y da un paso al costado ante el alejamiento del presidente que lo trajo al club, Maradona estaría repitiendo una historia que ya vivió en Racing cuando apoyó la candidatura de Juan De Stéfano en 1995 y decidió alejarse luego del triunfo en las urnas de Osvaldo Otero: "Cualquiera se moriría por dirigir a Racing. Yo estoy orgulloso de hacerlo, pero soy un hombre de palabra", habían sido sus declaraciones en aquel entonces.

Ahora, esperan que Diego o su entorno comunique en las próximas horas si su idea será marcharse o continuar al frente del plantel que hace dos fechas cayó nuevamente en el clásico ante Estudiantes y que viene teniendo una dura campaña que lo encuentra en la última posición de la tabla y con muchas chances de descender.

Por lo pronto, el plantel se entrenará mañana por la tarde en Estancia Chica, y las elecciones serán el sábado que viene, un día antes del partido contra Arsenal, rival directo en la pelea por no bajar a la Primera Nacional. ¿Estará Diego en el banco para ese trascendental partido?