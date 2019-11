La ex de Martín Paz afirmó que quiere verlo preso: “Tengo miedo, la verdad que sí, es un psicópata”

18/11/2019 - 00:13 Policiales

Daniela Spinelli, la ex pareja de Martín Paz, el folclorista que formó parte de Los Manseros Santiagueños, relató el calvario que vivió y aún vive junto al cantautor, al cual denunció por un nuevo hecho de violencia de género.

Tal como lo publicó en exclusiva EL LIBERAL en su edición de ayer, Martín Paz fue denunciado por Spinelli en la tarde del sábado, después de que éste irrumpiera en la vivienda de la mujer, en General Rodríguez, Buenos Aires, y la agrediera físicamente.

“Esta no es la primera situación de violencia. Convivimos 20 años y de esa relación tuvimos tres hijos, los más grandes de 19 y 20 años, y la menor de 14”, comenzó diciendo Spinelli en diálogo con este medio.

“La violencia viene desde los embarazos. No fue posterior al nacimiento de mis hijos, sino desde la etapa de novios. Él siempre fue una persona violenta”, afirmó la mujer.

“Él ya había tenido un incidente con la madre a los 16 años, con la hermana también. Siempre tuvo conductas violentas hacia la mujer”, aseguró la expareja del ex Manseros.

Seguidamente agregó: “Conmigo fue cada vez peor, se fue agravando. Cuando ingresó a Los Manseros empeoró, porque allí se sumaron las infidelidades, conflictos, hijos que aparecieron”, sostuvo la damnificada.

“Siempre fue una persona que cuando yo planteaba algo, recibía agresiones como respuesta”, reiteró.

“Mi hijo tenía 3 meses y le partió el labio porque lloraba. Si me pongo a recordar, hubo mucho dolor en el medio”, lamentó Spinelli.

Alertas

Consultada sobre cuándo comenzó con las denuncias y la búsqueda de Justicia, Daniela recordó: “Lo comencé a denunciar hace unos diez años. Hay denuncias en su contra en otros juzgados (de la provincia de Buenos Aires) porque nos fuimos mudando en todo este tiempo”.

Por otra parte, recordó: “Aquí lo que no se repara es lo psicológico. Hace un año y medio hubo un episodio con mi hija, por el que ella le hizo una denuncia penal; la pegó en la cocina de su casa, le pegó patadas, la denigró, la insultó y después le regaló una casa”.

Respecto del ataque sufrido el sábado, Spinelli relató que “él hace mucho tiempo que viene dejando de pasar (la cuota de) alimentos, porque él dice que la nena (la menor) vive con él, pero él viaja y ella se queda conmigo; y si se queda en su casa, es por comodidad, porque tiene pileta”, deslizó la mujer.

“Además él trata de que queden en su casa, para que no tenga que pasar la cuota alimentaria”, agregó.

Ataque

“Él vino ayer (por el sábado), yo me acerqué a la vereda donde estacionó el auto. Le plantee los problemas que la nena tiene en la escuela, y la cuestión de los alimentos. Reaccionó de forma violenta y comenzó a decirme barbaridades, ‘te voy a matar hija de p..., qué m... querés, andá a laburar’”.

“Yo soy mandataria judicial. No sé qué será para él trabajar, quizás solo cantar”, apuntó.

Siguiendo con su testimonio, la mujer afirmó: “Él se baja, me retuerce la mano, y me da un golpe de puño en el labio, se me parte, se le caen sus lentes, se le rompen, y allí se puso como un loco, y fue peor la agresión”.

“Yo llamé al 911 y como siempre no venían, llamé a mi abogada, Ana Motino, quien envió un móvil. En la Comisaría de la Mujer, mientras yo hacía la denuncia, llegó él para denunciar que yo le había roto los lentes”.

Ante la posibilidad de que haya algún testigo del ataque que sufrió, indicó: “Las agresiones fueron en ese lugar, en el exterior de la casa, seguramente hubo alguien que haya escuchado, no hablé con mis vecinos por vergüenza”.

Spinelli asegura que en el 2014 ya lo había denunciado y el caso tomó carácter público.

Temor

Sobre sus sensaciones a poco más de 24 horas de que fuera víctima de violencia de género, aseguró: “Tengo miedo, la verdad que sí, hasta el miércoles a mí no me dan la perimetral. Mis hijos tienen llaves y me ha pasado de tener otras propiedades, y él se paraba en la esquina y tenía copias de llaves”.

“Es un psicópata, nadie puede saber qué es lo que le puede pasar. El mánager le debe hablar y decir que públicamente no le conviene, que no se acerques más’”.

“Esto viene de hace muchísimos años. Ya no sé cómo manejarlo. Yo ya me separé hace 5 años y sigo viviendo lo mismo”, aseveró la mujer.

“Realmente quiero que esté preso, que haya una medida extraordinaria, los daños psicológicos fueron graves. Quiero verlo detenido y más que nada con un tratamiento psiquiátrico, por el bien de nuestros tres hijos”, concluyó.

Posible citación al acusado y medidas más severas

El caso es investigado por el Juzgado de la Mujer y la Familia de General Rodríguez, partido de Moreno, Buenos Aires.

Fuentes judiciales indicaron que la damnificada está recibiendo asistencia de la Superintendencia de la Mujer, la cual brinda contención a víctimas de violencia de género.

Martín Paz ya contaba con una medida de prohibición de acercamiento para con Daniela Spinelli, por lo que además de la gravedad del episodio de violencia del sábado, también habría incurrido en una desobediencia judicial.

Entre el martes y miércoles, Paz será citado para presentarse en el Juzgado, donde se ordenarían nuevas medidas, quizás más severas que las anteriores, ante los reiterados hechos de violencia que habrían sido denunciados con anterioridad.