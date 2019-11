Ángel De Brito y José María Listorti se pelearon por el embarazo de Paula

18/11/2019 - 20:51 Pura Vida

Cuando el periodista Ángel De Brito escribió en su cuenta de Twitter que un tercer embarazo era la razón por la que Paula Chaves se había bajado imprevistamente de la comedia que iba a protagonizar en Carlos Paz junto a su marido, Peter Alfonso, y un gran elenco, el primero que salió a criticarlo fue José María Listorti, quien consideró que la “embarazada” era quien tenía que dar la noticia y no él.

Si bien, De Brito le contestó por las redes sociales, después se explayó en su programa “Los Ángeles de la Mañana”. “La verdad es que es un pobre tipo. Sí, me enojé de verdad porque por qué tengo que recibir lecciones de conducción ¡de Listorti! Estuvo dos días sospechando (del embarazo), le escribía por Twitter como un fan... yo di información y la postura de él es criticar”, dijo Ángel.

Y agregó: “¿Qué se mete? Si a Paula le molesta, yo la entiendo. De hecho, hablé con Paula. ¿Pero él qué tiene que ver? ¿Qué se mete? Que se enoje la protagonista y no él, que no tiene nada que ver. Si Paula está dolida, la entiendo, pero Listorti no está embarazado que yo sepa”.