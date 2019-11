Anamá acusó a Úrsula de discriminarla

18/11/2019 - 21:03 Pura Vida

La exmodelo Anamá Ferreira protagonizó un cruce tuitero con la expanelista de “Nosotros a la mañana”, Úrsula Vargues cuando ésta posteó: “Después del 10 de diciembre habrá libertad”, en relación a la fecha de asunción de Alberto Fernández como Presidente de la Argentina; y en tono irónico la brasileña escribió: “¿Estás presa? No sabía”.

Pero el tema no quedó ahí. Rápidamente Úrsula le contestó: “Cuando hables bien español te respondo”. Lo que Anamá tomó como un comentario racista: “Qué raro, sos racista con los extranjeros que vivimos aquí hace más de 40 años, pensé que no discriminabas, hablo como puedo y no le hago mal a nadie...”.

A lo que Vargues agregó: “Volvé a Brasil y contanos, ¿dale?”. Y Ferreira explotó: "¿Quéee? Vos sos como el camarón que tiene mierda en la cabeza. No mi amor, no me voy nunca, estoy a gusto”. Luego pidió la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). No es la primera vez que Vargues genera revuelo en Twitter con sus comentarios.