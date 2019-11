CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de noviembre de 2019

18/11/2019 - 21:30 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESÜR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

23.45 PEQUEÑA VICTORIA

00.45 OJOS SIN CULPA

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 ARABESC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SÁBADO SAGRADO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 EN ARMONÍA

16.00 EL CLÁSICO: GÜEMES VS. DOUGLAS HAIG

18.00 TORNEO ANUAL: VÉLEZ SARSFIELD VS. UNIÓN

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 EL PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

06.20 JACK

08.37 APOLO XIII

11.20 DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

13.15 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

15.15 UN MONSTRUO VIENE A VERME

17.16 APOLO XIII

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO, AÚN MÁS RÁPIDO

22.00 OJOS BIEN CERRADOS

TCM

06.20 LOST - T. 6 - EP. 13 - THE LAST RECRUIT

07.04 LOST - T. 6 - EP. 10 - THE PACKAGE

08.33 LOST - T. 6 - EP. 12 - EVERYBODY LOVES HUGO

10.03 LOST - T. 6 - EP. 15 - ACROSS THE SEA

10.47 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 20 - ÉPOCA DE SEQUÍA

12.04 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 23 - EL NACIMIENTO - PARTE 1

14.13 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 4 - UNCLE PHIL AND THE COUPONS

15.30 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 7 - LE SEX SHOW

15.56 DUELO DE TITANES

17.56 LOS SUPLENTES

20.12 LA PÍCARA PURITANA

22.00 CIUDAD DORADA

23.58 EL ÚLTIMO DEBER

TNT

06.14 DIARIO DE UNA PASIÓN

08.27 FIREWALL

10.27 SON COMO NIÑOS 2

12.14 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

14.01 LOS INCREÍBLES

16.13 CAPITÁN AMÉRICA, LA GUERRA CIVIL

19.04 SUPERMAN REGRESA

22.00 JOHN WICK

SPACE

06.00 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO

07.42 POLICÍA DEL TIEMPO

09.16 TÚNEL

11.21 GENERACIÓN E. DESAFÍO ECO YPF - T. 1 - EP. 1

11.51 ARMA MORTAL

13.42 ARMA MORTAL 2

15.43 ARMA MORTAL 3

17.45 EL ÚLTIMO SAMURAI

20.18 ASESINOS SUSTITUTOS

22.00 INVASIÓN ZOMBIE

CINECANAL

10.55 AMOR Y AMISTAD

12.35 DRAGON BALL Z. LA RESURRECCIÓN DE FREEZER

14.30 LARA CROFT. TOMB RAIDER

16.10 TOMB RAIDER. LAS AVENTURAS DE LARA CROFT

18.35 MADAGASCAR 3. LOS FUGITIVOS

20.10 LA ENTREGA INMEDIATA

22.00 EL VIDENTE





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*DR. SUEÑO, 00.15

*EL REY LEÓN, 19.00 ($80)

*TOY STORY 4, 14.30 Y 17.20 ($80)

*PROYECTO GÉMINIS, 22.30

*FONDO, 16.00 (ESPACIO INCAA $50)

*TAXI A GIBRALTAR, 21.00 (ESPACIO INCAA $50)

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*JUEVES 21, LLEGA “LA JAULA DE LAS LOCAS” CON RAÚL LAVIÉ Y NITO ARTAZA.

* EL 1º DE DICIEMBRE, A LAS 20.30, SOLEDAD PASTORUTTI PRESENTARÁ SU DISCO “LA GRINGA”.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

*VIERNES 22, A LAS 22, CIRU GIORGI PRESENTA “DE, POR Y PARA LA MÚSICA”, UN ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE MÚSICA Y TEATRO PERFORMÁTICO, CON

HUMOR.

SIXTO

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*SÁBADO 30, A LAS 22, ”PEÑA AL PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA, SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN ÁBALOS MARCELO MITRE,Y MUCHOS MÁS.





CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (3D) AVENTURA ( +13 )

19, 20/11 - 17:00 hs (Cast)

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL (2D) AVENTURA ( + 13)

HOY AL 20/11 - 19:30 hs (Cast)

ZOMBIELAND 2 : TIRO DE GRACIA (2D) COMEDIA (+13 A)

HOY AL 20/11 - 22:30 hs (subt)

LOS LOCOS ADAMS (3D)

ANIMADA (ATP)

19 AL 20/11 - 16:30 hs (Cast)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP)

19 AL 20/11 - 16:30 hs (Cast)

GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) HOY AL 20/11 -19:30 hs (Cast) 22:10 hs (subt)

DOCTOR SUEÑO (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

19 AL 20/11 -19:00 hs (subt)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 20/11 -22:00 hs (subt)

PROYECTO GÉMINIS (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19 AL 20/11 -16:45 hs (Cast) 19:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 22:15 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HIPER LIBERTAD

PROYECTO GÉMINIS HFR* APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sábado domingo y lunes)

CASTELLANO 3D 17:30 - 20:00

CASTELLANO 2D 22:30

GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 JUEVES Y VIERNES

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 15:30 (solo Sábado domingo y Lunes)

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 2D 15:10 (solo sábado domingo y lunes)

CASTELLANO 2D 18:00

TERMINATOR: DESTINO OCULTO APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:10