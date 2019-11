FÚNEBRES | 19 de noviembre de 2019

19/11/2019 - 00:16 Funebres

Fallecimientos

- José Ignacio Corbalán (La Banda)

- Reyna del Carmen Gerez

- Dora Luz Villagrán de Bucco

- Margarita Elena Ruiz de Sosa

- Ricardo Marcelo Carate (Colonia El Simbolar)

- Daniel Alberto Arévalo

- Marta Graciela González (Frías)

- Mario Ramón Juárez (El Aibe)

- Ramona Elizabeth Ledesma

- Juan Abel Sánchez

Sepelios Participaciones

ACOSTA, INÉS MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Sus hijos Alejandra, Juan Carlos, César, Diego, Cecilia, Gustavo hijos politicos nietos y bisnietos, sus hnos. Ada, Nora, Paco, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARÉVALO, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Su esposa: Silvia Robledo, sus hijos: Roberto, Graciela, Marcela, José Luis y Daniel, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11,30 en el cement. El Descanso. Casa de duelo: Pedro L. Gallo:340 ( S.V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRIZO BRUGO, NELLY RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/19|. Su cuñada Martita, sobrinos Josefina, Cecilia y Martín y sobrinos nietos participan con profundo dolor su partida, rogando una oración en su memoria.

GEREZ, REYNA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Los Romanos. Serv. de Abraham Gubaira S. R. L., para Caruso Cia. Arg. de Seguros S. A.

LEDESMA, RAMONA ELISABET (q.e.p.d) Falleció el 18/11/19|. Sus hijos Franco, Wilian, Mhayra, Hugo, Eduardo, hnos. y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados 17 hs. cementerio Parque de la Paz. csa duelo P.L. Gallo 330 s.v. SERVICIO HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Su hermana política Betty Soriano y sus sobrinos Oscar Nicolás y Francisco Nicolás Contreras y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer. Que brille para el la luz que no tiene fin.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Su prima hermana Silvia Muñoz de Zimmer, sus hijas Elke y Alfonso Curet, Dagmar y Guillermo Flaja Morellini y nietos participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz el día de ayer. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Sus primas hermanas Rosi y Martha Muñoz, su primo politico Ing. Luis Palmeyro y su sobrino Luis participan con pesar su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Ricardo Manzur y familia lamenta la perdida de un compañero y amigo. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Rubia de Pantano y flia., participa el fallecimiento del esposo de Coni y Hno. político de sus amigos Betty y Ramona Soriano. Rogamos oraciones por la pronta resignación de su familia.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Las amigas de Betty, Coni y Ramona Soriano, participan su fallecimiento. Chela, Chicha, Alicia y Rubia. Rogamos oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá. Tus sobrinos del corazón; Ignacia, Fidel y Jorge Loira con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Paco Soriano y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento, ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Su cuñada Zulema Salvatierra y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Noemí Herrera y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil y doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Raúl A. Valladares, su esposa Alba Alicia Juárez lemantan profundamente la desaparición física del estimado amigo Pocho. Acompañando a su esposa con mucho afecto en estos momentos de dolor. Rogamos al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Sus amigos Pichón Montenegro, Mery Jorge e hijos, lamentamos con profundo dolor la irreparable pérdida del querido amigo. Rogamos oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Su cuñada Nélida Alomo de Ramírez e hijos, lamentan profundamente la irreparable pérdida de Oscar Marcelo. Acompañamos a su esposa y demás familiares en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Guido Larcher y Nora Pece de Larcher, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Carlos Ramírez, Beatriz Gallo y sus hijas, despiden con profunda tristeza al querido tío Pocho y acompañan con oraciones a toda su familia.

RAMÍREZ, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Ya no me busques aquí, estoy en el otro cuarto. Nélida del Valle Alomo y sus hija Sara Ramires, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su esposa.

RUIZ DE SOSA, MARGARITA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Su esposo Isaías Sosa, sus hermanos, sobrinos y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ, JUAN ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Sus hermanos Luis, Claudia, Ricardo, Eugenia, Silvia, Martin, sus sobrinos primos amigos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio vuelta la barranca COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLAGRÁN DE BUCCO, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá. Su sobrina Vany y familia, participa su fallecimiento y piden oraciones en su querida memoria.

VILLAGRÁN DE BUCCO, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Dice la palabra de Dios; Apocalisis 2, 10. Sé fuerte no temas el sufrimiento. Se fiel hasta la muerta y yo te daré la corona de la vida eterna. Su sobrina Zulma Hernández de Cabrera y familia, participa con dolor su partida. Gracias tía Poro por tenerme siempre presente y compartir con nosotros.

VILLAGRÁN DE BUCCO, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Porota querida mis hijos y yo te despedimos con todo cariño y amor. Siempre en nuestros corazones. Negrita Villagrán, y sus hijos Enrique, Judith, Soraya y Alejandra Ríos Villagrán, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLAGRÁN DE BUCCO, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Rosa Cortez de Sayago, María del Huerto y Casimira, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de Negrita de Ríos, vecina y amiga de la familia, ruegan oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN DE BUCCO, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Gloria Serrano, participa su partida a la Casa del Padre y eleva oraciones por el descanso de su alma y el consuelo de sus familiares.

VILLAGRÁN DE BUCCO, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Tía Porota; el Señor es mi pastor nada me faltara en lugares de delicados pastos me hará descansar. Yaya, Carlos y sus respectivas flias., acompañan a toda su familia en esta dolorosa perdida. Elevan oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN DE BUCCO, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Gustavo Zuaín y familia participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Fredy, acompaña a toda la familia y ruega oraciones en su memoria.

VILLAGRÁN, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Sus hijos Alfredo, Mary, Lucy, sus hnas. Rosa y Negrita, hijos pol. nietos, bisnietos, tataranietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

ARAYA, TOMÁS MARCELO (q.e.p.d.) Falleciò el 20/10/19|. Su esposa Norma S. Taboada, sus hijos Ariel y Rita Susana, hijos pol. Patricia Guzmán, nietos Isabel, Tomás y Mariel Araya y demás fliares. invitan a la misa a realizarse el día martes 19 a las 20 hs. en la iglesia Virgen del Valle Bº Huaico Hondo al cumplirse un mes de su fallecimiento.

CONCHILLO, ALBERTO ROLANDO (q.e.p.d.) Fallecció el 19/11/18|. Ya pasaron doce meses de tu inesperada partida. el recuerdo y el silencio marcan tu ausencia. Valentín, acostumbrándose a no verte a la salida de la escuela y de todas las cosas que hacían juntos y adaptándose a las circunstancias… Ah … no sabes la alegría que tiene cuando arranca la camioneta … corre y se le ilumina el rostro. Luisina lloró tu partida, tu hija, tu negra como le decías, extrañando todo lo que hacías por ellos. Es duro … pero aquí estoy con mi soledad y mis recuerdos tratarndo de sostener todo para seguir adelante. Sé que de algún lugar nos estarás protegiendo. Descansa en paz y que brille siempre para vos la luz que no tiene fin. Su esposa Yolanda, su hija Natalia y sus nietos Luisina y Valentín invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará al cumplir el primer aniversario de su fallecimiento, hoy a las 20.30 en iglesia Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

SAYAGO, JUAN CARLOS (Bochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/19|. Su esposa Ana María, sus hijos Any, Carla, Juanca y Belén invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 hs. en la igelsia La Merced al cumplirse un mes de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CORBALÁN, JOSÉ IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/19|. Su esposa, hijos, nuera, nietos y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria y serán velados en Pellegrini 267 e inhumados en el cementerio de San Pablo. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Bruno, nenucha, Chiqui, Raúl, Gordi y Pablo Senki y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su apreciada vecina Sra. Coca y acompañan en el dolor a sus hijos José Luis, Mari, Silvia, Cristina y demás fliares. Elevan oraciones en su memoria.

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Chiqui Senki de Trotta y sus hijos abrazan en el dolor a José Luis, Mari, Silvia, Cristina y flias, por el fallecimiento de su apreciada vecina y ex profesora. brille para ella la luz que no tiene fin.

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Edmundo Gómez; su hija Claudia María; sus nietas: Maitena y Oriana, desde Choya, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su gran amigo José Luis Krede en este duro momento. Choya.

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Lucy Valdéz y Tito Aye despiden y lamentan profundamente la partida de la señora Coca, rogando por el eterno descanso de la querida profesora de francés y por la cristiana resignación para su familia. Frías.

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Sebastián Salim y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Hernando Roberto Suárez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Personal directivo y comunidad educativa de la Esc. N°17 Félix Frías participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Randolfo Varela y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación a su familia.

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Nena de Baracat y flia, participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga "Coca". Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. El equipo de Conducción la comunidad educativa de la escuela Técnica N° 5 "Dr. Ramon Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex docente de esta casa de estudios y ruegan al Altísimo resignación por su partida. Elevan una oración en su memoria.

ASÍS DE KREDE, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Eduardo Federico Giannoni, Ana María, Vale, Federico y Franco participamos con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Coca y elevamos una oración en su memoria.

CARATE, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Sus padres Amanda y Ricardo sus hijos Antonela, Ailen, Lucas, Loana, Francisco sus hnos. Patricia, Nancy, Romina, sus cuñados Ariel, Germán, Gustavo y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio de Colonia El Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GONZÁLEZ, MARTA GRACIELA (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Sus hermanos, hermanos políticos y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en cementerio San Agustín, previo oficio religioso en parroquia Inmaculada Concepción de Frías.

GONZÁLEZ, MARTA GRACIELA (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Tu vida fue tan silenciosa como tu partida, vuela alto mi querida Kika. Siempre en el corazón de María Lorena, Sergio, Nico y Octavio. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

GONZÁLEZ, MARTA GRACIELA (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. A nuestra querida vecina, la despedimos con dolor, Selva, Irma y Lida y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y descansa en paz. Frías.

JUÁREZ, MARIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Sus hijos Mario, Walter, Luciano, Norma, hijos pol. Braian, Jesica, Daina, nietos y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados 17 hs. cementerio La Misericordia, casa duelo El Aibe Dto. Banda. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

NÚÑEZ, LILIANA GRACIELA (q.e.p.d) Falleció el 18/11/13|. "Hoy hace 6 años de tu partida al Reino del Señor, siempre en nuestros corazones. Te extrañamos mucho". Su esposo Nene, hijo José María, hija política Giselle y su nieta Isabella invitan a la misa hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.