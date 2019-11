Cumplió una condena de 7 años y al salir fue a la casa de su ex, la agredió y la amenazó de muerte

19/11/2019 - 00:47 Policiales

La Fiscalía ordenó la aprehensión de un hombre que tras haber cumplido una condena de 7 años de prisión en Buenos Aires, regresó a La Banda y buscó a su expareja, a quien le recriminó que por su culpa él había estado preso y no conforme con ello, la agredió y la amenazó de muerte con un cuchillo.

Fuentes ligadas al caso confiaron que una mujer de 31 años domiciliada en el barrio Textil de La Banda se presentó ante la Policía para denunciar la grave situación que lo tocó vivir.

Relato

La damnificada relató que el sábado alrededor de las 20, ella se encontraba en la vereda de su domicilio y observó que se aproximaba su expareja, apodado “Cato”.

La mujer explicó que el hombre había sido apresado y condenado a siete años de prisión por el delito de “robo calificado” en la provincia de Buenos Aires. Tras cumplir su condena, había regresado a la vecina ciudad.

“Cato” se dirigió hacia donde estaba la denunciante y allí comenzó a recriminarle que por su culpa había caído preso. “Gila, a mi no me cabe nada. Por tu culpa quedé preso por siete años. Ya no siento dolor en este pecho, llamá a esos giles”, habría vociferado el acusado.

La joven sólo habría atinado a pedirle que se retire de su domicilio, pero el denunciado se tornó cada vez más agresivo hasta que en un determinado momento la tomó del cuello y la hizo ingresar por la fuerza a la vivienda.

Una vez en el interior comenzó a golpearla. Al ver eso, el hijo de 13 años de la joven trató de evitar que el acusado agrediera a su mamá. El irracional sujeto le lanzó un golpe, pero no llegó a impactar en el menor.

Como si el escándalo no hubiera sido suficiente, el acusado extrajo de entre sus pertenencias un cuchillo, lo apoyó en el brazo de la damnificada y la amenazó de muerte.

Siempre en función de la denuncia, el acusado le propinó un golpe de puño en el rostro y luego se retiró de la vivienda, llevándose el celular Samsung J5 de la mujer.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de La Banda, Dra. Marta Elena Ovejero, la cual interiorizada de los pormenores, ordenó la inmediata aprehensión del agresor por lo que la Policía inició su búsqueda.

La mujer fue examinada por el médico de Policía, el cual constató las lesiones y le diagnosticó 5 días de curaciones.