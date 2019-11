Coleoni: “Reynoso y ‘Wanchope’ Ábila me pidieron que le ganemos a River”

19/11/2019 - 01:25 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, habló ayer con el programa “No todo pasa” que se transmite por TyCSports. Contó que en el descanso del pasado fin de semana estuvo en la provincia de Córdoba y reveló que mantuvo contacto con los futbolistas de Boca Juniors, como Emanuel Reynoso y Ramón Ábila. El “Sapo” dijo que ambos le pidieron que le ganen a River, haciendo alusión al compromiso que el Ferroviario sostendrá ante el Millo, por la Copa Argentina.

“Reynoso y ‘Wanchope’ (Ábila) me pidieron que le ganemos a River. Estuve con “Bebelo” en Córdoba, con mi hijo son amigos”, contó el “Sapo”.

Además, contó que muchos hinchas de Talleres se enojaron con él porque al haber vencido a Lanús en semifinales, la “T” se quedó sin chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

Ese partido se jugaría el miércoles 4 de diciembre en la provincia de Mendoza, una fecha que no convence al entrenador. El “Sapo”, resignado, se manifestó así: “¿Te pensás que me van a dar bola si digo que no quiero jugar el 4 de diciembre?”.

Igualmente después con seriedad aseguró que no tiene problema con los días, siempre que sea parejo.

“No sé cuándo vamos a jugar porque yo tengo que jugar con Central y yo juego un día después que River. Estamos viendo para que sea parejo”, explicó.

Para finalizar sobre el tema dijo que la solución, para él, sería posponer la última fecha de la Superliga y jugar la final ese fin de semana.

“Si vos podés pasar la Copa Argentina para jugar una final 2 o 3 días más y la última fecha la podés jugar el año que viene y así podés jugar una final con los dos equipos descansados. La última fecha de este torneo es el 8. La fecha del 8 la pasas para el año que viene y jugás en vez de un miércoles, un domingo o un sábado”, propuso.

Además, Coleoni también anheló que el equipo de Marcelo Gallardo consiga apoderarse de la final de Copa Libertadores que jugará ante el Flamengo de Brasil, para que su conjunto se clasifique directamente al mismo certamen.

“Ojalá que River nos dé la Libertadores que todos necesitamos”, manifestó.