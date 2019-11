Florencia les da un aire fresco a sus raíces folclóricas

19/11/2019 - 21:14 Pura Vida

Así como en “Despertar”, su segundo disco, Flor Paz, la hija del famoso “mansero santiagueño”, Onofre Paz, se animó a compartir con el público canciones de su autoría, en el tercero habrá mucho más, y un folclore “más global” sin alejarse demasiado del sonido bien argentino, bien santiagueño.

“Hay algo en mí que es muy verdadero y que está en la chacarera, en la zamba. Me gusta también mucho todo lo que son los ritmos antiguos, al estilo de la polca, la música del litoral. Eso está muy arraigado en mí y creo que no lo voy a poder dejar de cantar nunca. Sí trato, a medida que voy creciendo, y de acuerdo a cómo va evolucionando todo, de darle un aire más fresco desde lo musical en mis composiciones; también plasmar una letra más desde mi generación para llegarle a otra gente. Pero en sí la esencia folclórica está muy marcada, simplemente la manera en la que uno lo viste está más modernizado”, dijo Flor en la gira promocional de su nuevo material.

Y agregó: “Pero esta nueva etapa apunta también a un folclore más general. Yo más allá del folclore argentino, admiro y amo mucho al folclore latinoamericano, de muchos países, entonces lo que quiero es que la gente escuche nuestros ritmos argentinos en cualquier otro lugar y que cuando escuche un bombo sienta la particularidad de nuestro país. Este disco va más apuntado a eso, a lo global, mucho más que el anterior”.

En tu carrera, ¿qué peso ha tenido tu apellido?

Creo que me ayudó un poco que mi papá me empezó a presentar en los escenarios desde muy chica, entonces es como que el miedo ese al qué dirán, si alguna vez lo tuve no me lo acuerdo. Siempre las ganas que tengo fueron más grandes que lo que puedan llegar a pensar o decir. A veces se piensa que es más fácil viniendo de una familia folclorista, y es más difícil, porque la gente tiene un poco más de expectativas, y uno tiene que estar de esa expectativa para arriba, siempre. Eso va acompañado también a mi personalidad, que soy un poco exigente; a mí me gusta tomar muchas clases, aprender.Yo humildemente, de corazón, trato de hacer lo que siento y un consejo para el ámbito que sea: si uno se detiene en el qué dirán, pierde tiempo y no crece. Trato de no tenerlo tan cuenta.

Tus discos te han llevado por Europa. ¿Qué te ha dejado esa experiencia?

La verdad que fue una experiencia diferente para mí, muy linda porque justamente a colación de lo anterior, para mí fue otra situación: la gente no sabía quién era yo ni por qué estaba ahí y eso fue diferente y lindo. La gente en Europa adora la música nuestra. España es de su propia música también y me recibieron muy bien. El solo hecho de ver el bombo y los instrumentos les genera mucho amor y cuando cantás la chacarera les llenás el corazón a pesar de la distancia. Espero ahora el próximo año volver. Si Dios quiere.l

¿Cómo te gustaría verte dentro de cinco años?

“Me gustaría verme bien consolidada con toda la carrera en sí, y mirar para atrás y sonreír por este presente. Estoy muy contenta con lo que estoy brindando así que seguramente voy a mirar con mucho cariño hacia atrás”. Con esas palabras, Flor Paz se animó a ir más allá en el tiempo, a imaginar un futuro no muy lejano.

Y reflexionó: “Me gustaría escuchar mi voz y escucharla mucho más madura, saber que he ido aprendiendo; que mis canciones y mis letras hayan evolucionado, que las personas que me acompañan en el camino, autores con los que las compuse, están ahí. Creo que lo más lindo que te va dejando el camino recorrido son los momentos también. En cinco años, me gustaría ver hacia atrás y encontrarme con momentos acumulados, hermosos momentos como los de hasta ahora”.

Mientras tanto, continúa preparando lo que será su agenda de verano.

“De a poquito se va encaminando todo. Estuve muy abocada al disco y a presentar los videos y las canciones, pero hay varias propuestas para los festivales de verano. Las ganas mías están de poder llevar mi música por todos los escenarios”, comentó.

“Se puede sacar el jugo a cada canción presentándola de a una”

Los artistas de los distintos géneros han tenido que aggionarse a las nuevas maneras de presentar su material. Hoy en día, las canciones llegan de a una al público, para después lanzar el disco físico. ¿Cómo vive Flor Paz esta realidad?

“Creo que todo lo que avanzó a nivel tecnológico con la industria de la música ha llevado a que sea así, pero me parece que en un punto está bien porque hace que le puedas sacar el jugo a cada canción. Hoy en día, vos puedes ir mostrando un avance de los temas a las personas para que vayan escuchando, y está hecho muy visual, así que también puedes acompañar con videos y la gente ya lo va disfrutando de otra manera. Es diferente la etapa, pero podemos aggiornarnos a este presente.Yo amo tener el disco físico, mío y de colegas. Soy de los que aman escuchar el CD en la casa, pero esta es otra manera y está buena. Hay que tratar de frenar la ansiedad nada más. Porque yo ya tengo varias canciones más del disco que me encantaría mostrarlas, pero hay que darle un tiempo de maduración a cada una”, explicó Florencia. l