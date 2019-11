Los transportistas de cargas piden que se declare al sector en emergencia

19/11/2019 - 23:57 Economía

La Federación Argentina de Empresas de Autotransporte de Cargas (Fadeeac) pidieron “la urgente declaración de la emergencia económica” para el sector ya que la caída en la demanda de los servicios de carga y la suba de costos, sumado a la presión impositiva, mantiene en vilo a la actividad.

“La crisis no da tregua al autotransporte de cargas. En un contexto de enfriamiento de la actividad, los aumentos de costos son constantes, sobre todo del combustible y otros insumos debido a la devaluación del peso. A ello se una presión fiscal que no da tregua. Los aumentos que el sector recibe no se pueden trasladar a tarifas inmediatamente lo que provoca que se trabaje por debajo de los límites que hacen competitiva a la actividad”, señaló la entidad dirigida por Mario Eliceche.

Agregó que “sobre la espalda de las empresas que transportan mercadería pesan números en rojo: solo si se analiza el comportamiento del combustible, se evidencia un aumento del 150% desde la desregulación del mercado de hidrocarburos en octubre de 2017, un 77% desde 2018 y un 35% al tercer trimestre de 2019”.l