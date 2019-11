Evo Morales pide la renuncia de Áñez y llama a la movilización

20/11/2019 - 00:51 Mundo

MÉXICO. Evo Morales dice que la presidenta Jeanine Áñez, que asumió en Bolivia tras su renuncia el 10 de noviembre, haría “un gran favor a la democracia” si dimitiera.

El primer presidente indígena boliviano, se encuentra asilado en México hace una semana denunciando un “golpe de Estado”. Dejó el cargo presionado por protestas ciudadanas contra irregularidades en las elecciones del 20 de octubre, de las que se proclamó ganador en primera ronda para un cuarto mandato. El Ejército le pidió renunciar tras un informe que constató irregularidades.

En una entrevista con la agencia DPA en Ciudad de México, Morales descartó, por lo pronto, llamar a la desmovilización a sus simpatizantes para facilitar un diálogo. Dijo que debe haber antes garantías de seguridad y castigo por las muertes de más de 20 manifestantes en las protestas contra su salida del poder.

Su plan para el futuro es abrir un restaurante de pescado y trabajar como mesero. Pero falta todavía: después de haber sido presidente casi 14 años, aún no tiene planes de retirarse de la política.

_¿Usted ve posible llamar a una desmovilización?

Primero tiene que dar garantías este gobierno de facto. Injustamente ex ministros, asambleístas están siendo perseguidos, amenazados. Segundo, tiene que haber una comisión nacional e internacional para dar con los autores intelectuales y materiales de semejante masacre.

_El gobierno interino de Jeanine Áñez evalúa llamar a elecciones por decreto. ¿Apoyaría es to?

No es gobierno interino. Gobierno interino es cuando el presidente se ausenta y hay una sucesión constitucional. La señora que está era segunda vicepresidenta de los senadores y se proclama presidenta. Es un gobierno de facto y no interino. Todavía no aprobaron ni rechazaron mi renuncia en la Asamblea Legislativa. Si no ha rechazado, entonces ahora ¿quién es la presidenta interina?: la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa. Es legal y constitucionalmente la presidenta. l