Un leopardo atacó sorpresivamente a una motocicleta

Dos personas que circulaban en motocicleta, se salvaron por centimetros de ser embestidos por un leopardo.

En un video difundido por un empleado del “servicio forestal” de la India, muestra como el peligroso animal se lanza contra una motocicleta abordada por dos pasajeros, quienes se salvaron milagrosamente de las garras del felino.

El video, fue compartido por el oficial del Servicio Forestal, Susanta Nanda, quien comentó lo siguiente: "Todos esperaban ceder el paso al verdadero propietario (de esta zona), el leopardo, cuando un motociclista quería salirse con la suya. Habría sido su último viaje", escribió Nanda.

Nanda afirmó que el video fue filmado por un automovilista que se había detenido a una distancia segura, para que el leopardo pueda cruzar, sin embargo, el conductor de la motocicleta había adelantado a otros vehículos y siguió la carretera sin pensar en el animal.

"Por favor, aprendan a respetar la vida silvestre," sostuvo Nanda.

"Por favor, aprendan a respetar la vida silvestre," sostuvo Susanta.



How could the leopard miss itAll were waiting to give right of way to its real owner, the leopard, when a motorcyclist wanted to have his way. Would have been his last ride. Please learn to respect the wild pic.twitter.com/j2yZiwEx7K