“La China” Suárez eliminó de su Instagram las fotos con Vicuña: ¿separación confirmada?

20/11/2019 - 11:53 Pura Vida

Mientras los rumores de separación entre Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña siguen aumentando, la actriz tuvo un gesto virtual que casi confirmaría la crisis de pareja con el chileno.

¿Qué hizo? La protagonista de "Argentina: tierra de amor y venganza" sorprendió al eliminar de su cuenta de Instagram casi todas las fotos que tenía junto al actor en su cuenta. Sólo dejó algunas pocas, pero del año pasado.

De todas formas, la actriz no compartía una foto junto a Vicuña desde mayo pasado. Otro gesto a tener en cuenta fue que él no estuvo presente en la fiesta de ATAV. Ella fue sola y sí compartió postales junto a sus compañeros de elenco.

"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”, escribió "La China".

¿Cuándo darán su versión sobre el hecho?