Conocé a Turco Mc: el catequista y rapero de Santiago del que hoy hablan los medios nacionales

20/11/2019 - 14:41 Pura Vida

"¡Un club con mucho flow! Independiente de Santiago del Estero, conjunto del interior de Argentina, adoptó como canción oficial un tema de rap”, fue uno de los varios títulos que usaron los medios nacionales para replicar el tema de "Turco Mc", un joven del barrio Siglo XXI que vive, sin dudas, su mejor momento.

Pero, ¿Quién es este talentoso músico?

Yair Yauzá, tiene 21 años y enseña catequesis a los niños de la zona sur y confirmación a adolescentes, en la parroquia San Juan Diego. Había empezado a estudiar filosofía, pero por cuestiones económicas, tuvo que abandonar la carrera.

Sin embargo, este "camino truncado" lo llevó a enfocarse "de lleno" en su otra pasión: el rap. "Empecé a escuchar rap desde chico. Mi referente era "Residente" de Calle 13 y Emanero, pero recién me animé a competir hace dos años, en batallas de freestyle en las plazas. Siempre quise hacer mi música, pero desde lo económico no tenía posibilidades", contó a EL LIBERAL.

De todas maneras, tanto trabajo y perseverancia iban a tener sus frutos: un amigo, también de la zona sur, le "dio una mano": "Grabé un video y empezó a viralizarse y así llegamos hasta la gente de Independiente BBC. Fue todo impensado", dijo Yair.

Por supuesto no quiere dejar de agradecer "a sus pilares", quienes lo acompañaron en todo momento y que ahora disfrutan junto a él, este presente: "Mi familia, mi novia (Avrhil Mujica) y mi `dream team´ siempre me apoyaron en todo. Me impulsaron a dedicarme a la música. Soy muy afortunado de tenerlos".

"Lo que un día soñé", fue la primera canción con video publicada en su canal de Youtube, dedicada para su novia.

Por último, "Turco MC" comentó que la canción para Independiente fue una "catapulta" hacia nuevos horizontes y más trabajo: "Estoy trabajando en un tema para dar a conocer Santiago y dar a conocer nuestras bondades a otras provincias".