Riquelme anunció que irá como vicepresidente segundo de la fórmula Ameal-Pergolini

20/11/2019 - 15:50 Mundo Boca

"El ídolo Xeneize agradeció al oficialismo por el contacto que tuvieron con él, pero confirmó que formará parte de la lista opositora que encabezan Jorge Amor Ameal y el conductor Mario Pergolini".

"HOY NO ESTOY CAPACITADO PARA SER PRESIDENTE"#90MinutosFOX | "Amo a mi club y tengo ganas de ayudar", agregó Riquelme sobre sus objetivos en su candidatura como vicepresidente segundo de Boca. pic.twitter.com/twsycyc9Hl — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

Durante la entrevista que le hicieron, Juan Román Riquelme afirmó que "es hora de ayudar al club" y lamentó que no pudiera darse la unidad que había pedido hace un par de semanas.





"VOY A HACERME CARGO DEL FÚTBOL"#90MinutosFOX | "Creo que es donde puedo ayudar", expresó Juan Román Riquelme al brindar más detalles sobre el rol que podría tener con la nueva dirigencia de Boca. pic.twitter.com/69XGXp4nBr — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019









"VOY A FORMAR PARTE DE LA LISTA DE AMEAL Y PERGOLINI"#90MinutosFOX | Juan Román Riquelme confirmó su decisión de cara a las elecciones presidenciales en Boca. pic.twitter.com/340pIiHcyi — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 20, 2019

En cuanto al cargo que asumirá, si es que gana, expresó: "Va a ser un cargo de vicepresidente segundo. Todos se van a comprometer a acompañarme y a enseñarme cómo manejar eso", y luego agregó: "Voy a hacerme cargo del fútbol. Hoy en día yo no estoy preparado para ser presidente".

Riquelme comentó por qué se inclinó por la propuesta de Ameal: "Desde que River nos ganó la final en Madrid, mi hijo Agustín me dijo que tenía que volver al club, y eso voy a hacer", y añadió: "Después de que dije que quería unidad, el oficialismo se juntó conmigo así como Ameal, a quien escuché y me gustó. Sin embargo, Beraldi (José) no me llama desde hace meses".