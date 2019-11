FÚNEBRES | 21 de noviembre de 2019

21/11/2019 - 01:31 Funebres

FALLECIMIENTOS

Blanca Norma Silva (Villa Robles)

Genuario Saavedra

Ana María Díaz (La Banda)

María Rosa Díaz Coronel

Andrés Leopoldo Guzmán

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MEDINA, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Sección Publicidad de diario El Liberal: Alejandro Álvarez Valdés, Anhaí Lucena, Martín Junco Gómez, Gustavo Gallo, José Collado y Ciro Bravo participan su fallecimiento y acompañan a Mario en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Kattya, Juan Ignacio y Juan Gómez participan con profundo pesar el fallecimiento de la hija política de su compañero Mario Basualdo. Acompañan a su familia en tan doloroso trance. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Franco Parisini y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oracines en su memoria.

MOYA, HERIBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. José Isa Assán, Delia León de Assán participan con dolor el fallecimiento del hermano de Julia, amiga y compañera del grupo ALCO San Francisco. Elevan oraciones en su memoria.

MOYA, HERIBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. Eduardo, Amalia, Fanny, Ramona Sayago Moya y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo, rogando a Dios cristiana resignación para su familia.

MOYA, HERIBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. El Club Atletico Central Cordoba participa con dolor el fallecimiento del abuelo de nuestra colaboradora incondicional Carla Moya Escobedo.

MOYA, HERIBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. José Gorrini y su esposa Liz Bellido y su familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOYA, HERIBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. Pilar Juárez y su hija Valentina participan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

MOYA, HERIBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. CPN Raúl A. Cristófoli, su señora Azucena Miranda Maza, sus hijos Raúl, Alexis, Romina y Lucas y respectivas familias participan el fallecimiento del hermano de sus queridos vecinos Yeye y Choli. Elevan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA, GENUARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. Su esposa Orieta Ramona, sus hijos José Luis, Omar, su hermana María, sus nietos y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Obra Social. Municipal. SERVICIO REALIZADO Por NORTE BENEFICIOS. Calle LA PLATA 162. TEL. 4219787.

VILLAGRÁN DE BUCCO, DORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Fraternidad Fray Juan Macías, acompaña en el dolor a Mary y su familia por la desaparición física de su mamá. Se elevan oraciones en su memoria. Que el Señor la recoja en su gloria.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Su esposo Segundo Villavicencio, sus hijos Sergio, Juan Carlos, Gustavo, Raúl, Gabriel, hijos políticos, hermanos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 9 hs. En el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZA-DO Por NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162. TEL. 4219787.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Gracias por el amor que nos brindaste y con la dulzura y el cariño que siempre nos trataste. Su hijo Sergio Lara, su hija politica Cristina Cantero, su nieto Facundo Lara y su nieta politica Estephi, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Su hijo Raul Villavicencio y sus nietos Franco, Valentina, Ana y Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán in-humados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Su hijo Juan Carlos Lara, su hija politica Graciela y sus nietos Luciana e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Leonardo Azar y familia, acompañan a su es-poso y sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Mirna Llarull de Azar y familia; Erik Llarull y familia, acompañan a su esposo y sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Su consuegra Ester Garcés e hijas Gabriela, Mariana, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su memoria.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Por tu entrega, generosidad y simpatia, te despedimos. Familia Santucho: Natalia, Gustavo, Miguel, Loly, Liliana Cantero; Josecito, partici-pan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Por ser un ser de luz que todo el tiempo transmitias paz y alegria. Familia Juan Manuel Repollés, Viviana Cantero, Delfina y Jazmín, partici-pan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. La comunidad educativa del Instituo Superior de Bellas Artes Juan Yaparí participa con dolor el fallecimiento de la madre del vice rector nivel secundario , profesor Sergio Lara y ruega una oracion en su memoria.

FERES DE CISNEROS, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Sus vecinos y amigos de siempre : Emilia, Celia, Mirta, Sara y Roger Mendieta y sus respecti-vas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Rogando oracio-nes en su memoria.

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Lic. María Marga Tapia, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su amigo José Luís. Ruega oraciones en su memoria.

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. Dr. José Luis: acompañamos en su dolor a ud y a toda su familia. Rogamos oraciones por las Sra. Coca, con besos al cielo y que des-canse en paz. María Elena Rojas y familia.

CARATE, RICARDO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Personal directivo, administrativo, docente y no docente del colegio secundario Ing. Jorge Newbery participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra colega Nancy Carate y elevamos oraciones en su memo-ria.

DÍAZ CORONEL, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. Sus hijos Héctor, María, Sara, Di-mas, Francisco, Fidel y Enrique, h/pol, Mariana Reymundi, Sandra, Santos; nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados hoy a las 8 hs en el cemet. de Pampa Muyoj. Casa de duelo. El Rosario Capital. Caruso seguro. EMPRESA SANTIAGO.

GONZÁLEZ, MARTA GRACIELA (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Lic. María Marga Tapia, sus hijos Jorge y Mario participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga "Rusa" y acompañan a su familia en este duro trance. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

GONZÁLEZ, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Martita: tus alas ya estaban listas-para volar pero nadiee estaba preparado para verte partir! Su colega y compañera de trabajo de tantos años Prof. Silvia Rojas participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados el 19/11/19 en el cementerio San Agustin ciudad de Frías.

GUZMÁN, ANDRÉS LEOPOLDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 17.30 hs en el cemet. de el Zanjón. Casa de duelo Puestito de San Antonio. EMPRESA SANTIAGO.

SILVA, BLANCA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/19|. Personal Directivo y docente de la Escue-la Nº 62, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Srta. Paola Natalí Silva, or-denanza de dicha Institución. Rogando oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GALVÁN, HÉCTOR OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/13|. Mi querido amigo, hoy se cumple un nuevo aniversario de tu partida a la casa del Señor, a pesar de los años transcurridos sigues presente en mi vida y nunca te voy a olvidar porque fuiste una gran persona y un mejor amigo y por eso le pido al Señor te tenga en su santa gloria y te dé el descanso eterno. Ernestino Garza Lazarte invita a la misa que se llevará a cabo hoy a las 20.30 hs en iglesia La Merced de calle 24 de setiembre y Urquiza con motivo de recordarse 6 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

GÓMEZ, DAVID ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Abuelo, pasa el tiempo y tu recuerdo está presente y vivo todos los días, te extraño mucho. Tu nieta Marcia te recuerda con cariño e invita a la misa hoy a las 20 en iglesia Sagrado Corazón.

GUTIÉRREZ, NÉSTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/19|. y solo pido no pedirte nada, estar aquí, junto a tu imágen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Su esposa Silvia, sus hijas María y Anita invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. Santo Cristo, al cumplirse los 9 días de su partida.

TUATE, CARLOS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/19|. "No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas. No he muerto aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré la brisa que basará en sus rostros, seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita de su historia... No estén tristes porque no he muerto. Tu esposa Clara Beatriz Gallardo, tus hijos Dr. Tuate Carlos A; Cdor. Julio Ricardo Tuate, tu hija Judith Tuate e hijos politicos Zulma Barraza, Mariela Muñoz y Emilio Cruz y sus nietos Thiago, Ambar, Maia y Mati y Luciano, invitan a la misa que se oficiará en su memoria en el noveno día de su fallecimiento hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral.

TUATE, CARLOS ALFREDO (Titino) (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/19|. Su cuñado Ramon Gallardo, su esposa María Coronel y sus hijos Fabiana, Verónica, María Laura y Esteban, sus nietos y bisnietos, su amiga Rosa Coronel y flia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en catedral Basílica en el noveno dia de su fallecimiento.

SUÁREZ, JUAN LUIS (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/19|. Su hermanos, hermanos políticos y sobrinos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20,30 en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo So-corro. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

AGUILAR, TOMÁS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Padre hoy hace un año de tu partida, te extraño, te recuerdo, te echo de menos todos los dias. Siempre tendré esta pena en mi alma desde aquella tarde, salgo afuera y miro las estrellas porque se que estás en unas de ellas. Su hijo David Aguilar.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

AGUILAR, TOMÁS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/18|. Padre adorado hoy hace un año que partiste de este mundo y hasta ahora seguimos extrañándote, no podemos creer que te hayas ido tan rapido de nuestro lado y nos duele mucho tu ausencia por eso es que hasta ahora no logramos acostumbrarnos a estar sin vos. Sus hijos Maria Laura, Alejandra, Norma, David y Andrea, nietos, hijos pol. invitan al responso en el cementerio Privado Parque de la Paz, hoy a las 19.00 hs.