Moura hará sonar los hits de Virus en Santiago

21/11/2019 - 20:34 Pura Vida

Marcelo Moura, el siempre “Virus” no podría vivir sin hacer música. Por eso cuando en el 2015 los integrantes más grandes de la banda acusaron recibo al agotamiento que los largos años de shows, viajes y giras fueron dejando en sus cuerpos, él abrazó un proyecto personal con el que siguió tocando la guitarra y cantando sobre el escenario, sus propias canciones, y las de la legendaria banda.

Mañana se presentará en el local Cancha Llena, adonde lo acompañará la talentosa Marisa Mere, con un repertorio para nostálgicos y para amantes del rock.

“Desde que dejamos de tocar con Virus, inicié este proyecto, se fue promocionando de boca en boca y me llaman de todos lados.Es una fiesta. Además, es una formación reducida, pero lo que el público va a escuchar es como un disco”, contó Moura a EL LIBERAL.

Y agregó: “Hace tres o cuatro años tuvimos una reunión con Virus. Yo soy el más chico de la banda y tengo 59 años. Son muchos años, muchos viajes. El 11 de enero se cumplen 40 años de nuestro debut, y de ninguna manera nosotros íbamos a hacer un show por trabajo, sin placer. Entonces había un par que necesitaban descansar, que venían muy agotados físicamente. Y decidimos parar. En ese momento nos ofrecieron hacer una gira despedida muy grande y nosotros preguntamos ¿por qué nos vamos a despedir si en tres años queremos volver a tocar? Para gente que se despide y vuelve a tocar, ya hay muchos grupos. Virus no es de ese estilo. Entonces, cuando decidieron dejar de tocar, yo armé este proyecto. Nunca paré. Lo que pasa es que de golpe estoy en todo el país. Vivo un fin de semana en cada provincia”.

Mouras se presentará este sábado a las 23 con un show al que se podría definir como íntimo, pero pensado en los miles de fanáticos de Virus.

“La verdad que este año fue el año que más trabajé. Estuve en todo el interior del país, todos los fines de semana en una provincia distinta, en una ciudad distinta, y es increíble, lo agradecido que estoy con el nivel de vigencia del grupo, con ver a los chicos jóvenes cantando todos los temas. Todos los shows son una fiesta. Además te sobran varios dedos de una mano para contar qué grupos pueden tocar 15 hits seguidos. Y eso es algo que es muy importante. Porque uno puede tocar 2 ó 3 hits y después cuando tocas temas que no son conocidos como que decae. En cambio, aquí arranca el show con ‘Imágenes paganas’, ‘Hay que salir del agujero interior’, ‘Amor descartable’, es uno detrás de otro, y de verdad no tiene descanso”.

Sobre lo que el público puede esperar de su show, al cual llegará con su guitarra en mano y pistas grabadas por él, Marcelo adelantó: “Hay un fragmento de dos o tres temas que son de grupos que estuvieron con nosotros, como ‘Los Abuelos de la Nada’, ‘Soda’..., pero es un pequeño pasaje que hacemos y con el que rendimos homenaje a amigos con los que giramos y también porque con algunos nos unen anécdotas importantes, como con Soda. De ellos hacemos ‘Trátame suavemente” y fijate qué loco, porque el primer disco de Soda lo produjo mi hermano, Federico (fallecido ya), conmigo de ayudante y cuando escuchamos las canciones que tenían para hacer les dijimos ‘les falta un tema lento, una balada’. Y yo les recordé un tema de Daniel Melero, que es muy lindo, que me parece que puede ir, y es ‘Trátame suavemente’. Una conexión tremenda con ellos a partir de eso, fue un tema que se convirtió en un ícono”.

Hay algo por lo “Virus” se ha vuelto atemporal, o más bien en un eterno presente, por lo menos en los oídos de los fans; y Marcelo tiene una explicación para ello. “La música, el arte, siempre hay cosas que son cíclicas porque los 80 fueron dorados para la Argentina en la música, pero también en el mundo. Apareció Police...por ejemplo, grupos que cambiaron la historia. Después de eso, siempre digo si Virus sale hoy, no cambia nada, no asombra a nadie. Son cosas que se dan y en aquel entonces con el aditamento de que veníamos de años de dictadura, de desaparecidos, de imposibilidad de expresarse. Siempre en pueblos definidos como opresivos y dictatoriales lo que primero florece es el arte cuando abren las puertas. Esa es otra de las razones”.

Y Virus traspasó esa puerta con riqueza metafórica en sus letras. “Eso tiene que ver con dos cosas. Nosotros fuimos uno o el primer grupo... porque antes el rock era como más marginal, barrial y nosotros los tres hermanos Moura, íbamos al Colegio Nacional de la Plata, que es un colegio excelso. Yo leía Homero, la Iliada, en primer año, y teníamos un vocabulario distintos al del rock & roll del momento que era más callejero. Y por otro lado, el asesinato de nuestro hermano Jorge nos hizo ver que éramos más útiles tratando de dar vuelta la página y mirar hacia adelante que tirando piedras o yendo a buscar a un militar para agarrarlo del cogote. Eso es ira, pero no suma nada. ‘A la vida hay que hacerle el amor’, ‘Hay que salir del agujero interior’, “Al cerebro hay que masajear” son mensajes que sostenemos al día de hoy”, remarcó.





Aprendió a transmutar el dolor en una canción de amor

En el verano de 1977, el mayor de los hermanos Moura fue secuestrado en la casa familiar de La Plata, cuando Marcelo tenía 16 años. Jorge se involucró en política, pasando del PRT a su brazo armado: el ERP.

“El asesinato de mi hermano fue un dolor enorme. El dolor es una energía y uno la puede cambiar por la polaridad y transformarla en una canción de amor. Uno puede modificar los dolores y los problemas que tiene y cambiarles la dirección. Así nacieron muchas canciones. Jamás perdimos la conciencia de que estamos haciendo algo público y dando un mensaje y la gente se ve influenciada por eso. Por ejemplo, ‘Soy moderno, no fumo’, tiene un mensaje clarísimo, pero tanto Julio como Federico y yo fumábamos, pero no se lo andaríamos diciendo para que otros lo hagan, porque no se lo diría a mis hijos. Entonces si no se lo decís a tus hijos, porqué se lo vas a decir a los hijos de los otros. Entonces guardás el mejor mensaje para tus hijos, y a los otros les das el mal mensaje. Por eso estoy en contra de la apología contra las drogas”, reflexionó Moura.

La de Jorge no es la única muerte a la que tuvo que hacerle frente Marcelo. Después fue la de Federico, el otro “Virus”, tras dos años de una enfermedad. l