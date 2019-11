El Clausura ya conoce a los equipos que jugarán las finales

21/11/2019 - 21:29 Amateur

El sábado pasado se disputaron las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Amateur del Sur y quedaron definidos los finalistas del segundo certamen del año, que el próximo sábado 30 de noviembre (este sábado 23 no habrá actividad por la final de la Copa Libertadores de América entre River Plate y Flamengo de Brasil) irán por la gloria.

En la categoría C33, la zona campeonato la dirimirán Súper Kids y Taller el Amigo de Fernández. Mientras que en la C40, la final tendrá como protagonistas a Empresa La Unión B y Arquitectos.

En tanto, por la zona Consuelo, en la C33 el título se lo disputarán Sportivo Peñarol y La Gaucho. Mientras que en la C40, la final tendrá a los equipos de El Porvenir y Gomería Santa Rita.

Resultados

Los resultados de las semifinales, en sus distintas zonas y categorías, fueron los siguientes:

Calle 14 FC 2 (4), Súper Kids 2 (5) (C33, Camp.); Centinelas Unidos 2 (2), El Porvenir 2 (3) (C40, Cons.); París FC 3, Zanjón 2 (C33, Inc.); San Martín 0 (5), Ac. Pel. Luis 0 (6) (C40, Inc.); Sportivo Peñarol 4, Empresa La Unión 0 (C33, Cons.); Club 504 1, Gomería Santa Rita 2 (C40, Cons.); Sara Mañu FC 4, Gráfica Idearte 1 (C33, Inc.); Empresa La Unión B 0 (5), Pritty FC 0 (3) (C40, Camp.); San Carlos 8, El Templo 3 (C33, Est.); Villa Reconquista 2 (4), Fernández 2 (5) (C33, Inc.); La Gaucho 2, Kiosco Yoel 1 (C33, Cons.); Zanjón 5, La Pachanga 1 (C40, Inc.); Taller El Amigo de Fernández 1 (5), Bº Cáceres 1 (4) (C33, Camp.); Arquitectos 0 (4), Cioccolani 0 (2) (C40, Camp.); Repuestos El Globito 4, Sportivo París 2 (C40); La Brown 3, Club 504 1 (C33).l