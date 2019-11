Vilmer recibirá a la última fecha

21/11/2019 - 21:32 Amateur

El campeonato de fútbol organizado por el Club Atlético Vilmer tendrá este domingo 24 de noviembre su última fecha en el campo de deportes del anfitrión, con posterior entrega de premios.

El arranque está previsto para las 11, sin tolerancia, en tanto que los partidos tendrán una duración de 30 minutos.

La inscripción por equipo se fijó en $800 y los premios serán los siguientes:

Primer puesto $5400; segundo puesto $4000 y tercer puesto $3000.

Se cobrará una entrada general de $50, mientras que las damas abonarán $40.

El programa de partidos de este campeonato es el que se detalla a continuación: 11, Los Romano vs. Belgrano; 11.30, Gimnasia vs. Estrella Roja; 12, Río Dulce vs. La Batada; 12.30, Esport Club vs. Unión y Progreso; 13, Aspirante vs. La Feria; 13.30, El Tuscal vs. Deportivo Vilmer; 14, La Paloma vs. Rubia Moreno; 14.30, Misky Mayu vs. El Santos; 15, Almagro vs. Sauce Bajada; 15.30, Villa Colorado vs. Chicago; 16, Ampliación FC vs. Diablos Rojos y 16.30, Atlético Vilmer vs. La Birra. l