El domingo se jugarán los cuartos de final del “Ricardo Manuel Molinari”

Este domingo 24 de noviembre, a partir de las 8.30, se disputarán los cuartos de final del torneo “Ricardo Manuel Molinari”, reservado para equipos C55 y que hace disputar la Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera.

Zona Campeonato:

En Filial 23: Molinari 55 vs. El Triángulo. En París: Simusa vs. Carrizo Bombas de Agua. En Villa Borges: Nueva Estrella del Norte vs. Repuestos Ismael Díaz. En Asociación: Gusmar vs. Veteranos de Estudiantes.

Zona Consuelo: En Estudiantes de Maco: Tapicería Perú vs. Estrella del Norte. En Polideportivo Luz y Fuerza: Luz y Fuerza vs. Ateneo San Roque. En Calle 14: Km 49 Ropa Informal vs. Central Córdoba. Óptica Bella Vista gana los puntos ante Trigoria.l