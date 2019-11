El Torneo Clausura entra en la etapa de las definiciones

21/11/2019 - 21:37 Amateur

El Torneo Clausura, que se juega en el Complejo Santa María, ingresó en la etapa de las definiciones en las categorías Senior y Maxi Juniors, que ya están en playoffs, en tanto que Junior todavía sigue en fase regular.

En la Senior, las semifinales serán las siguientes: Los Juanfe vs. Los Mattar, Los Pichones de BP vs. La Davis, Semillería Rossi vs. Vizca Barsa y La Logia FC vs. Santa María.

En Maxi Juniors, emparejamientos de octavos de final serán los siguientes: Ceneri vs. Los de Siempre, Autonomía vs. Perfil Bajo, La Posilga vs. Corte de Miércoles y Los Gauchos vs. ganador de Realcohólicos/La Eskina, La Sampdoria vs. Barrelona, LBP vs. Aferre, Champeta vs. Club Amigos Picheros, Fecha FC vs. Semen Up.

Por su parte, en Junior, los resultados de la jornada 13 fueron los siguientes: La Roma 2, La Bandita 3; Los Choris 2, Juveniles de La Loma 2; Wolfsburgo 2, Arsenal 1; El Atlético 1, Autonomía Jrs. 1; El City 1, Amigos FC 1; LSV 1, Gasoliva 2; Mundo Herraje 1, El Colo FC 1.

El comité organizador todavía no definió los días de disputa.l