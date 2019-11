Vinalar recibe a Tradición

21/11/2019 - 21:57 Amateur

En distintos escenarios de la zona sur de la ciudad Capital, mañana se pondrá en juego una nueva jornada del torneo Clausura que organiza Los Clásicos Barriales, para las dos categorías que forman parte de esta competencia.

Los encuentros programados a jugarse en el primer turno, en las canchas donde se disputarán tres juegos, iniciarán a las 14.

En cambio, en las canchas donde se jueguen dos partidos, el primero comenzará a las 14.30.

En la extensa cartelera se destaca el enfrentamiento que sostendrán Vinalar ante Tradición, por la categoría C20, en cancha de Solis. En cambio, en cancha de Grill, Amigos de Gento recibirá la visita de Los Gedes, tanto en la C20, como en la C30.

El resto de la vigésimo novena fecha, se jugará de la siguiente manera.

Programación

En cancha de Mosconi: Barrio Rivadavia vs. Amigos de Pitu (20); Barrio Rivadavia vs. La Castelli (30). En Villa María: Barrio Libertad vs. Sport Smata (20); Gomería Hugo vs. Amigos de Chepe (20); Villa María vs. Mónaco FC (30).

En Santa Lucía: La Ancha vs. Barrio San Martín (20); Santa Lucía vs. Mariano Moreno (20); Santa Lucia vs. Gente de Polaco (20).

En Vinalar: Los Kokas vs. Amigos de Gallo (20); Juveniles La Ancha vs. Amigos de Mica (20); Pje 445 vs. Vagos Mosconi (20).

En Virgen del Valle: Amigos de Monte vs. Villa María (20); Trofeos JJ vs. Los Carpas (20); Taller Juárez vs. Adrián Construcciones (30).

En Los Sucios: La Güemes vs. 1º Mariano Moreno (20); Ciclón vs. Fénix (20); Los Sucios vs. Stilnovo (30).

En Solís: La Mormonera vs. Rejunte de la Gobernador (20); Vinalar FC vs. Tradición FC (20); Juveniles del Solís vs. Taller Liviano (20).

En Campeones del 28: La Monteauri vs. La Dalmaso (20); Eli FC vs. La Gruta (20); Pibes del Cáceres vs. La Balcarce (20).

En Grill: La Barra de Gento vs. Los Gedes (20); La Barra de Gento vs. Los Gedes (30); Mateo Pereyra vs. 8º Pasaje (20).

En Tronkito: Amigos de Cacho vs. Pibes del Tradición (20); Kiosco Benja vs. La 403 (30).l