La balanza comercial del país registró superávit de U$S 1.768 M en octubre

La Argentina registró en octubre un saldo comercial positivo de U$S 1.768 millones, por un aumento de 9,1% interanual de las exportaciones que sumaron US$ 5.889 millones frente a importaciones por US$ 4.121 millones, que cayeron 18,8% frente al mismo mes de 2018, informó el Indec.

‘En octubre de 2019 las exportaciones alcanzaron U$S 5.889 millones y las importaciones U$S 4.121 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 4,4% en relación a igual período del 2018 y alcanzó un valor de U$S 10.010 millones. La balanza comercial registró un superávit de U$S 1.768 millones’, sintetizó el Indec.

Las cifras del Indec muestran que el intercambio comercial de octubre, de US$ 10.010 millones, estuvo compuesto 58,9% por exportaciones y 41,1% por importaciones.

‘Las exportaciones en octubre subieron 9,1% (U$S 491 millones) respecto a octubre de 2018, por la suba en cantidades, de 13%, ya que los precios cayeron 3,5%’, indicó.

Respecto de septiembre, ‘las exportaciones de octubre se incrementaron 2,5%’, según la serie original, pero la serie desestacionalizada marcó un alza de 0,2% mientras que la tendencia ciclo registró una variación positiva de 0,1%.

‘En octubre, las exportaciones primarias y manufacturas subieron ambas en forma interanual 45,5%.l