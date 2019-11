FÚNEBRES | 22 de noviembre de 2019

21/11/2019 - 23:56 Funebres

Fallecimientos

22/11/19

María Luisa Juárez

Julio Cesar Santillán (Fernández)

María Elena Orieta (Vilmer)

Silvio Raúl Córdoba (Dpto. Salavina)

Arnaldo Emir Escobar Ledesma

César Torcuato Pérez

Julio César Santillán

René Orlando Juárez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ESCOBAR LEDESMA, ARNALDO EMIR (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/19|. Su esposa Estela González, sus hijos Claudia, Hugo, Sonia, Nicolás, Ana, Micaela y Tamara, hijos pol. Sebastián y Estela, nietos Facundo, Abigail y Mía, su madre Odina Alderete, sus hermanos Luis, Roberto, Ricardo y Silvia, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio de Los Morales. Casa de duelo Bº Aeropuerto. EMPRESA SANTIAGO.

ESCOBAR LEDESMA, ARNALDO EMIR (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Estela González, sus hijos Claudia, Hugo, Sonia, Nicolás, Micaela, Ana y Tamara, hijos pol. Sebastian y Estela, nietos Abigail, Facundo y Mía, su madre Odina, sus hnos, Ricardo, Luis, Roberto y Silvia participan con dolor su partida. Sus restos serán inhumados al a10 en el cementerio de Los Morales. C/D El Cadillal Nº 164 Bº Aeropuerto.

ESCOBAR LEDESMA, ARNALDO EMIR (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/19|. Su prima María Rosa Alderete y sus sobrinos Víctor, Verónica, Rubén, Ana, Belén y Feliza participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR LEDESMA, ARNALDO EMIR (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/19|. Su tía Lidia y Silvestre, sus primos Liliana, Mario y Daniel Alderete participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARÍA LUISA (q. e. p. d.) Falleció el 21/11/19|. Sus hijos: Mirian, César y Sara Esthandi, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Jardín del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, MARÍA LUISA (q. e. p. d.) Falleció el 21/11/19|. La madre política de su hijo César: Rosa Cáceres Vda. de Medina, sus hijos Susy y Daniel Medina y flia; Betty, Sebastián y Silvia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARÍA LUISA

JUÁREZ, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/19|. Su esposa Ramona del Valle Diaz, sus hijos Beti, Hugo, José María, María José, h. políticos Ceçilia, Gabriela, Marcelo, nietos Nacho, Martina, Genaro, Gabi, Betina, Eugenia, Lucia, Ana Paula, Ema, bisnietos Valentin y Bastian, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MEDINA, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Su esposo David, hijo Alonso y demás familiares participan su fallecimiento. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MEDINA, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Juan, José y Mirta participan con profundo dolor su fallecimiento, abrazan a la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARCELA ALEJANDRA

MEDINA, MARCELA ALEJANDRA

MEDINA, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Gustavo Paz, su esposa Daniela Basualdo y su hijo Agustín Paz Basualdo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Inés Montoro, Oscar Basualdo, Zulma Flores, Virginia Basualdo, Franco Basualdo, Fernando Basualdo, Axel Basualdo, Rita Sayago, Daniela Basualdo, Yamille Bustelo Saab, Gustavo Paz, Agustín Paz y Delfina Basualdo Bustelo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MOYA, HERIBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. Querido tío Gordo, siempre estarás en nuestros recuerdos. Sus sobrinos Gustavo, Luciana, Rafael y Osvaldo Moya Figueroa. Descansa en paz.

MOYA, HERIBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. Su amiga y vecina Saralía siente profundamente decirle "adiós a Heriberto", sus hijas Giselle Juárez y flia, y Mariela, acompañamos en el dolor a toda su familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MOYA, HERIBERTO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/19|. "Que el Señor con su misericordia te reciba en sus brazos". Tu amigo Rubén Gutiérrez, su esposa Rosa, sus hijos Gustavo, Marcela, Ana, María Inés, nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MOYA, HERIBERTO RAFAEL

PÉREZ, CÉSAR TORCUATO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/19|. Su esposa María del C. Juárez, sus hijos Silvia, María, Cecilia, Marcela, Fernanda, Francisco, Marcos y Pablo, hijos políticos Carlos, Rubén, Beto, Guillermo, Pedro, Jorgelina, Jimena y Daniela, nietos y bisnietos, sus hermanos Nito, Luis, Ernesto, Marcelo y Mariela, sobrinos y demás familiares participan su fall. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Oncativo 937 Bº Gral. Paz. EMPRESA SANTIAGO.

PÉREZ, CÉSAR TORCUATO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/19|. Marcelo, Picky, Nancy, Sandra, María, Gladys, Monica, Cecilia, Nuñez participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, CÉSAR TORCUATO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/19|. Vicente, Daniel, Diego, María Inés y Juan Pablo participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, CÉSAR TORCUATO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/19|. Compañeros de sus hijas Silvia y Fernanda del Hospital Neumonológico participan con dolor su fallecimiento. Julia, Mónica, Vanesa, Norma, Andrea, Isabel y Gaby. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CONTRERAS, LILIA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/19|. "Que Jesús te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hijas, hijos políticos y nietos agradecen infinitamente a sus amigos, vecinos y fliares. que acompañaron en este doloroso trance e invitan a la misa que se oficiará hoy 22/11/19 a las 20 hs. en la parroquia Santisimo Sacramento de Bº Borges al cumplirse 9 días de su partida al reino celestial.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la iglesia Santo Domingo, al cumplirse dieciséis años y once meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

UÑATEZ, HÉCTOR RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/19|. Su esposa Mónica, su hijo del corazón Luciano invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DÍAZ, ANA MARÍA

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Nuestro más sentido pésame en tan difícil momento, rogamos pidiendo que sus seres queridos protegidos al amparo de la fe, puedan sobreponerse a tan dura prueba. Juan Carlos Peña y familia.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. La escuela secundaria Sor María Antonia de Paz y Figueroa, lamenta el fallecimiento de la señora Díaz, Ana María. A través del presente acompañamos a la profesora Cantero María Cristina, a sus familiares y a sus amigos en este triste momento.

DÍAZ, ANA MARÍA

DÍAZ, ANA MARÍA

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. ''Que Jesús la tenga junto a El, dale Señor el descanso eterno''. Patricia Martínez, sus hijos Leandro, Gabriel y Augusto Soria Martinez, participan con pesar y acompañan con cariño a toda su flia en tal difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Dra. Marta del Valle Suárez, Horacio Suárez, Puchi Neirot y flia, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ANA MARÍA

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Familias de Eugenia Juárez Carol, María Julia Cavallotti y Daniela Toscano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Gabi Villavicencio y familia en este triste momento.

DÍAZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Silvina K. Santana y Luis F. Herrera y flia. acompañan a su esposo e hijos en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ASÍS DE KREDE, ADELA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/19|. El Cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, participan el fallecimiento de la señora madre del Dr. José Luis Krede. Elevan oraciones en su memoria.

CÓRDOBA, SILVIO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Su esposa Yolanda, sus hijos, sus padres, hermanos y primos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Telares. Dpto. Salavina Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUZMÁN, ANDRÉS LEOPOLDO

GUZMÁN, ANDRÉS LEOPOLDO

ORIETA, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/19|. Sus hijos Nicolás, Norberto, Javier, Débora, Ariel, Victor, Edith, Cristina, Jorge, Medardo, Marcela, Omar, Osnaldo, nietos y bisnietos, tataranietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SANTILLÁN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecció el 21/11/19|. Su esposa Liliana, sus hijos Tamara, Maira, Gala. Thiago, Zamira y Lara, hijos pol. nietos y demás familiares partic. su fallec. Sus restos seran inhumados 9 hs cementerio Sgdo. Corazon de Jesús (Forres). Casa de duelo s.v. Forres. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBARA HNOS S.R.L.

SANTILLÁN, JULIO CÉSAR (Massa) Falleció el 21/11/19|. Su madre Bimbi, sus hermanos: Héctor Hugo, Cristina María, Sergio Alejandro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, Su restos serán inhumados hoy a las 9 horas, en el cementerio de Forres previo oficio religioso en la Iglesia San Isidro Labrador. Se ruega oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/19|. La Escuela Misión Monotécnica Nº 1, participa el fallecimiento de quien fuera director. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MORES ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/19|. No me lloren, sean fuerte como lo fui yo. No tengan dolor porque me adelanté en el camino, yo no he muerto estoy separada corporalmente, pero vivo en el reino de la luz y los miro constantemente. Su esposo, hijas, hijos políticos, nietos y demás familiares agradecen a clínica San Luis (Frías) Dr. Bruneti, Dr. Ichari, personal de enfermería y mucama; sacerdote Sergio Lamberti; parroquia Virgen del Carmen (Villa La Punta) Elena Eljall; Juan José Bravo; vecinos de Villa La Punta y Laprida; Daniel Fernandez y a todas las personas que han acompañado en este momento de dolor e invitan al responso que se oficiará el sábado 23/11 a las 7.30 en el cementerio San Gabriel de la localidad de Villa La Punta al cumplirse el noveno día de su partida al reino celestial. Villa La Punta. Choya.