CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de noviembre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.30 CESUR
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
(CONTINUACIÓN)
23.45 INCONVIVENCIA
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.
EDICIÓN
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CULTURAR TV
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.30 SÚPER FÚTBOL
20.30 FOREVER HITS
PEDALIER
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.52 LOS AGENTES DEL DESTINO
10.00 RÁPIDO Y FURIOSO
12.01 MALAS COMPAÑÍAS
14.13 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
16.21 ¿CONOCES A JOE BLACK?
19.59 RÁPIDO Y FURIOSO
22.00 AHORA SON 13
TCM
11.00 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 14 - BACK TO
WORK
16.08 EL DIARIO DE LA PRINCESA
18.09 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO
19.49 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
22.00 JÓVENES Y BRUJAS
23.58 NOCHE DE TERROR
TNT
07.03 CHICKEN LITTLE
08.28 DUELO DE TITANES
10.36 RATATOUILLE
12.38 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE
CONTARON
14.21 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA
16.06 UN GRAN DINOSAURIO
17.52 ELYSIUM
19.52 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 11 -
INÉDITOS
23.30 DE LA CUNA A LA TUMBA
SPACE
08.15 PERSECUCIÓN
09.50 PERDIDO EN HONG KONG
11.45 ALGUIEN ESTÁ VIGILÁNDOTE
13.30 MOJIN - LA LEYENDA PERDIDA
15.57 SHANGHAI KID
18.01 CORAZÓN DEL DRAGÓN 3. LA MALDICIÓN
DEL BRUJO
19.52 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL
TIEMPO
22.00 INTO THE DARK - T. 2 - EP. 2 - LA MALDICIÓN
DEL PEREGRINO
23.24 ABDUCCIÓN
VOLVER
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
14.45 UN MUNDO DE AMOR
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS
CINECANAL
11.05 LA FAMILIA DE MI NOVIA
13.00 GUERRA DE PAPÁS 2
15.05 PADDINGTON 2
17.15 JACK REACHER
19.40 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA
22.00 3 DÍAS PARA MATAR
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* HOY, A LAS 21, EN EL MARCO
DEL CICLO GRATUITO, “FOGÓN &
TERTULIA” SE PRESETARÁN “SOLES
Y LUNAS” Y “CHICAGO DEL ESTERO”.
*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE
LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE
DANZAS DE STELLA FOCHESATO.
ADATISE
(LIBERTAD 175)
* HOY A LAS 22, CIRU GIORGI PRESENTA
“DE, POR Y PARA LA MÚSICA”,
UN ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE
MÚSICA Y TEATRO PERFORMÁTICO,
CON HUMOR.
SIXTO
(AV. BELGRANO (S) 1991)
*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL
PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA,
SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN
ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE
OTROS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS
22, MASTER STROKE PRESENTARÁ
UN TRIBUTO A QUEEN.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL
(2D) AVENTURA ( +13 )
22/11 - 16:45 hs (Cast)
HUÉRFANOS DE BROOKLIN
(2D)
DRAMA (+ 16 AÑOS)
22, 23/11 -19:10 hs (Cast) 22:00 hs (subt)
00:35hs(subt)
LOS LOCOS ADAMS (2D)
ANIMADA (ATP) 22/11 - 16:15 hs (Cast)
CONTRA LO IMPOSIBLE :
FORD VS. FERRARI (2D)
DRAMA (ATP)
22,23/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt)
00:15hs(subt)
GUASÓN (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
22/11 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)
22:00 hs (subt) 00:30hs(subt)
TERMINATOR: DESTINO OCULTO
(2D)
ACCION (+ 13 AÑOS)
22/11 - 17:20 hs (Cast) 20:00 hs (subt)
REFLEJOS SINIESTROS (2D)
TERROR (+13 AÑOS )
22, 23/10 - 22:35 hs (subt) 00:25 hs
(subt)
PROYECTO GÉMNIS (2D)
ACCIÓ (+ 13 AÑOS)
22/11 -16:45 hs (Cast) 19:30 hs (subt)
22:15 hs (subt) 00:40hs(subt)
HIPER LIBERTAD
REFLEJOS SINIESTROS APTA
13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D
21:25 y 23:20
PROYECTO GÉMINIS APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 3D 19:00
PROYECTO GÉMINIS APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50
GUASÓN APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:10
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
APTO 13 AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 18:00 y 20:30
LOS LOCOS ADAMS ATP CON
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:00 y 18:10
TERMINATOR: DESTINO
OCULTO APTA 13 AÑOS CON
RESERVA
CASTELLANO 2D
23:00