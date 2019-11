CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de noviembre de 2019

22/11/2019 - 00:00 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.30 CESUR

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINUACIÓN)

23.45 INCONVIVENCIA

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA NOTICIAS 2DA.

EDICIÓN

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CULTURAR TV

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.30 SÚPER FÚTBOL

20.30 FOREVER HITS

PEDALIER

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.52 LOS AGENTES DEL DESTINO

10.00 RÁPIDO Y FURIOSO

12.01 MALAS COMPAÑÍAS

14.13 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

16.21 ¿CONOCES A JOE BLACK?

19.59 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 AHORA SON 13

TCM

11.00 MAD ABOUT YOU - T. 6 - EP. 14 - BACK TO

WORK

16.08 EL DIARIO DE LA PRINCESA

18.09 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

19.49 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

22.00 JÓVENES Y BRUJAS

23.58 NOCHE DE TERROR

TNT

07.03 CHICKEN LITTLE

08.28 DUELO DE TITANES

10.36 RATATOUILLE

12.38 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE

CONTARON

14.21 UP. UNA AVENTURA DE ALTURA

16.06 UN GRAN DINOSAURIO

17.52 ELYSIUM

19.52 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - T. 2 - EP. 11 -

INÉDITOS

23.30 DE LA CUNA A LA TUMBA

SPACE

08.15 PERSECUCIÓN

09.50 PERDIDO EN HONG KONG

11.45 ALGUIEN ESTÁ VIGILÁNDOTE

13.30 MOJIN - LA LEYENDA PERDIDA

15.57 SHANGHAI KID

18.01 CORAZÓN DEL DRAGÓN 3. LA MALDICIÓN

DEL BRUJO

19.52 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL

TIEMPO

22.00 INTO THE DARK - T. 2 - EP. 2 - LA MALDICIÓN

DEL PEREGRINO

23.24 ABDUCCIÓN

VOLVER

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

14.45 UN MUNDO DE AMOR

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 MATRIMONIOS Y ALGO MÁS

CINECANAL

11.05 LA FAMILIA DE MI NOVIA

13.00 GUERRA DE PAPÁS 2

15.05 PADDINGTON 2

17.15 JACK REACHER

19.40 MISIÓN. IMPOSIBLE - PROTOCOLO FANTASMA

22.00 3 DÍAS PARA MATAR

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* HOY, A LAS 21, EN EL MARCO

DEL CICLO GRATUITO, “FOGÓN &

TERTULIA” SE PRESETARÁN “SOLES

Y LUNAS” Y “CHICAGO DEL ESTERO”.

*DOMINGO 8, A LAS 21, “EL LAGO DE

LOS CISNES”, DE LA ESCUELA DE

DANZAS DE STELLA FOCHESATO.

ADATISE

(LIBERTAD 175)

* HOY A LAS 22, CIRU GIORGI PRESENTA

“DE, POR Y PARA LA MÚSICA”,

UN ESPECTÁCULO UNIPERSONAL DE

MÚSICA Y TEATRO PERFORMÁTICO,

CON HUMOR.

SIXTO

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*SÁBADO 30, A LAS 22, “PEÑA AL

PALO” CON JAVY JORGE, YVÁN HERRERA,

SANTIAGO ÁBALOS, MARTÍN

ÁBALOS, Y MARCELO MITRE, ENTRE

OTROS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 6 DE DICIEMBRE, A LAS

22, MASTER STROKE PRESENTARÁ

UN TRIBUTO A QUEEN.

CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL

(2D) AVENTURA ( +13 )

22/11 - 16:45 hs (Cast)

HUÉRFANOS DE BROOKLIN

(2D)

DRAMA (+ 16 AÑOS)

22, 23/11 -19:10 hs (Cast) 22:00 hs (subt)

00:35hs(subt)

LOS LOCOS ADAMS (2D)

ANIMADA (ATP) 22/11 - 16:15 hs (Cast)

CONTRA LO IMPOSIBLE :

FORD VS. FERRARI (2D)

DRAMA (ATP)

22,23/11 -18:10 hs (Cast) 21:20 hs (subt)

00:15hs(subt)

GUASÓN (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

22/11 -17:00 hs (Cast) 19:30 hs (Cast)

22:00 hs (subt) 00:30hs(subt)

TERMINATOR: DESTINO OCULTO

(2D)

ACCION (+ 13 AÑOS)

22/11 - 17:20 hs (Cast) 20:00 hs (subt)

REFLEJOS SINIESTROS (2D)

TERROR (+13 AÑOS )

22, 23/10 - 22:35 hs (subt) 00:25 hs

(subt)

PROYECTO GÉMNIS (2D)

ACCIÓ (+ 13 AÑOS)

22/11 -16:45 hs (Cast) 19:30 hs (subt)

22:15 hs (subt) 00:40hs(subt)





HIPER LIBERTAD

REFLEJOS SINIESTROS APTA

13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D

21:25 y 23:20

PROYECTO GÉMINIS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 3D 19:00

PROYECTO GÉMINIS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50

GUASÓN APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:10

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

APTO 13 AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 18:00 y 20:30

LOS LOCOS ADAMS ATP CON

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:00 y 18:10

TERMINATOR: DESTINO

OCULTO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D

23:00