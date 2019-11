Fillol: “River está muy bien, es el mejor del continente”

22/11/2019 - 01:40 Mundo River

Ubaldo Matildo Fillol, una de las leyendas del arco mundial, aseguró que River Plate es “el mejor del continente”, de cara a la final de la Copa Libertadores de mañana ante Flamengo de Brasil, en Perú.

“Mi sensación dice que River, funcionando bien, es el mejor equipo del continente. El trabajo que hizo Marcelo Gallardo es increíble, sorprendente; todo en cinco años”, dijo Fillol.

El arquero campeón del mundo en Argentina 1978 vistió la camiseta de los dos equipos. En River, donde es un símbolo, obtuvo siete campeonatos locales entre 1973 y 1983. Entre esos títulos, está el Nacional de 1975 que puso fin a una racha negativa de 18 años sin vueltas olímpicas.

En Flamengo se desempeñó entre 1984 y 1985 con la obtención de dos títulos regionales y se ganó el reconocimiento de la hinchada carioca que lo adoptó como ídolo.

“Normalmente se ha dado pocas veces que lleguen los mejores, y en este caso llegan los mejores a la final de esta copa”, apuntó Fillol.

“Flamengo es un equipo muy poderoso en la actualidad, porque el año pasado no lo era, y tengo la sensación de que Flamengo no ha enfrentado un equipo del nivel de River. Por eso, si River está bien, debería sacar una ventaja”, manifestó el ex arquero de Racing y Vélez.l