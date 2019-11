Jonathan Bay le apunta a sumar ante Huracán

22/11/2019 - 01:54 Deportivo

Central Córdoba vive horas soñadas por su clasificación a la final de la Copa Argentina. Pero mañana afrontará un juego muy importante ante Huracán, por la fecha 14 de la Superliga, y Jonathan Bay no quiere perder el foco del objetivo de la permanencia. “Tenemos que ir a Huracán a sumar, eso es muy importante para nosotros para poder mantener la categoría que es lo que más queremos. Después de esos partidos tenemos una gran final que todavía no se sabe cuándo se juega, pero antes tenemos que pensar en Huracán y después viene Central”, dijo el defensor.

El lateral se refirió a cómo viven este gran presente, después de superar una racha adversa: “Con mucha tranquilidad, todo el equipo y cuerpo técnico estaba con esa confianza porque se venía jugando bien, quizás no se daban los resultados pero se hacían las cosas bien. El grupo está comprometido y sabemos lo que nos pide el cuerpo técnico y gracias a Dios se están dando los resultados”.

Si bien el objetivo es la permanencia, Bay prefiere no pensar en el descenso. “Nosotros tenemos la cabeza en no pensar en el descenso, sabemos que vamos a entrar y salir porque sumamos y restamos distinto que los otros. Estamos con mucha tranquilidad y vamos a salir a jugar como lo hacemos ante todos los equipos, de igual a igual”.

Sobre Huracán, opinó: “Va a ser un equipo duro, se lo conoce al técnico que no es de un juego vistoso sino más friccionado, se vio que le ganó a San Lorenzo así, en una contra. Sabemos que no va a ser fácil pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, hay jugadores que están muy bien, el equipo está bien y vamos a salir a buscar un buen resultado. Sabemos que va a haber espacios, es una cancha amplia y linda para jugar, ojalá que el resultado esté a favor nuestro”.

Por último, se refirió a su momento personal y lo que le aporta a este Central Córdoba. “Estoy bien, gracias a Dios me está tocando jugar, el cuerpo técnico me dio la confianza y le estoy dando mucho al equipo, me entrego al equipo. Es muy importante que el cuerpo técnico me brinde esa confianza”, concluyó.l