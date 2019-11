Güemes trabajó a “full” pensando en Boca Unidos

22/11/2019 - 02:01 Deportivo

El plantel profesional de Güemes se entrenó anoche, pensando en el duelo que sostendrá el domingo ante Boca Unidos de Corrientes, por una nueva fecha de la Zona 1 del Torneo Federa A.

El correntino Nahuel Viñas, junto a Guido Córdoba y Daniel Zamora, fueron los designados para impartir justicia en el encuentro que comenzará a las 20.

El equipo de Pablo Martel es el líder absoluto del grupo (19 unidades) y su rival de turno es uno de tres escoltas que se encuentra un punto por debajo. Si bien no es un duelo determinante, en el “Gaucho” saben que es una buena posibilidad para sumar puntos en una cancha complicada.

Por eso, la dotación fue exigida en la parte futbolística pero el cuerpo técnico aún no definió el equipo, pero se especula con que no haya cambio con respeto a los once iniciales que derrotaron a Douglas Haig, la fecha pasada. l